La Tre Golfi Sailing Week piace a tutti. Non ci credete?

Saranno gli scenari da favola, da Sorrento alle isole del Golfo di Napoli, oppure le tante classi di barche schierate al via, dai Maxi, agli Orc, fino alle barche d’epoca. Fatto sta che la Tre Golfi Sailing Week è una delle regate più partecipate d’Italia.

Le regate, come le gare di qualsiasi sport, sono sempre più belle e avvincenti quando ci sono tanti avversari da battere. Per questo quando ci si schiera al via circondati da una flotta di barche consistente, appassionata e molto agguerrita, si è praticamente certi che ci sarà da divertirsi. È quello che accade alla Tre Golfi Sailing Week, storica kermesse di regate che in questo 2022 va in scena dal 14 al 21 maggio 2022. In quello scrigno scenografico del Mediterraneo costituito dalla costa sorrentina e le isole partenopee la Tre Golfi Sailing Week è infatti uno degli eventi più apprezzati e affollati del calendario agonistico italiano. Una competizione che attira da sempre il meglio della vela internazionale.

Ad oggi gli equipaggi iscritti a questa splendida competizione raggiungono già il numero di 84 e mancano ancora oltre tre mesi alla partenza. E non è solo merito del suo scenario naturale che tutto il mondo ci invidia: dal borgo pittoresco di Sorrento, alla rada di Santa Lucia nel Golfo di Napoli, agli scorci di Procida, Ventotene e Ponza. Il vero punto di forza della Tre Golfi Sailing Week è il suo programma davvero ricco che include ben quattro eventi di altissimo profilo.

Scenari incantevoli e duelli agguerriti: ecco il segreto

A partire dalla storica Regata dei Tre Golfi che quest’anno compie 67 anni ed è aperta anche agli yachts d’epoca e a quelli con due persone d’equipaggio. Poi c’è il Maxi European Championship, competizione aperta ai Mini Maxi e ai Maxi più grandi che è una prima assoluta visto che il titolo non è mai stato messo in palio. E infine c’è il Campionato del Mediterraneo Orc, un classico della vela d’altura internazionale che torna a distanza di 16 anni dall’ultima edizione, corsa nel 2006. Naturale allora che a un appuntamento così bello e importante vogliono tutti partecipare.

In tanti nel 2021 hanno scelto di esserci

Basta guardare i numeri. Nel 2021, anno peraltro difficile a causa dell’emergenza sanitaria, la Tre Golfi Sailing Week è stata una delle regate d’altura più partecipate, seconda solo alla 151 Miglia. Di fatto ha superato altre competizioni prestigiose come la Middle Sea Race, la Giraglia e la Palermo-Montecarlo. Anche la presenza delle classi Orc e Maxi ha premiato da questo punto vista. Sempre nel 2021 la Tre Golfi per numero di equipaggi presenti si è classificata al primo posto per le regate ORC inshore, al secondo posto per le regate dell’IMA Maxi Offshore Challenge e al terzo posto tra quelle dei Maxi. Una bella soddisfazione per gli organizzatori, ma soprattutto per chi era in acqua a destreggiarsi tra duelli serrati e strategie di regata. Quest’anno si riparte e, viste le premesse, sarà ancora più divertente esserci.

Tre Golfi Sailing Week: iscrizioni facili, regate e scenari da favola

La Tre Golfi Sailing Week è organizzata dal 14 al 21 maggio a Sorrento dal Circolo Remo e Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, UVAI, AIVE, e sotto l’egida della FIV. La Tre Golfi Sailing Week racchiude quattro eventi di altissimo profilo: la 67a Regata dei Tre Golfi, il primo Campionato Europeo Maxi, il Campionato del Mediterraneo Orc e il Campionato Nazionale del Tirreno. I Maxi yacht vengono ospitati al molo principale dell’incantevole Marina Piccola di Sorrento, mentre gli ORC saranno al porticciolo del pittoresco borgo di Piano di Sorrento: due cornici indimenticabili anche per gli eventi sociali che accoglieranno gli equipaggi.

Iscriviti subito!

Al fine di agevolare i partecipanti alla Tre Golfi Sailing Week le iscrizioni e la documentazione sono reperibili esclusivamente online sul sito www.tregolfisailingweek.com, mentre la segreteria organizzativa dell’evento è a disposizione degli equipaggi anche per aiutarli nella ricerca della migliore sistemazione logistica. Basta mandare un’email all’indirizzo info@tregolfisailingweek.com.