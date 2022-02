Sul numero del Giornale della Vela in edicola e in digitale (QUI potete sfogliarlo in anteprima), è uscito l’editoriale del nostro direttore Luca Oriani, dal titolo “So andare in barca ma non riesco a ottenere la patente”. Fateci sapere se siete d’accordo con noi, e, soprattutto, come ha fatto il lettore Francesco Ramundo, che ci ha inviato una mail che vi mostriamo in calce, raccontateci le vostre esperienze in fatto di esami della patente nautica!

So andare in barca ma non riesco a ottenere la patente nautica

Il figlio di una mia amica sta facendo la patente nautica. Sa andare bene a vela, ha macinato sin da piccolo migliaia di miglia in crociera per il Mediterraneo, ha partecipato a qualche regata. E sta facendo l’istituto nautico. Con un curriculum del genere dovrebbe ottenere la patente nautica ad honorem. Invece è stato già bocciato due volte. Sapete l’ultima volta dove è inciampato? Sulla parola “paramezzale”, un termine desueto che nelle costruzioni delle barche in legno indica, come scrive la Treccani “… ciascuna delle robuste travi disposte longitudinalmente nel fondo della nave, sulla chiglia o di fianco ad essa e connesse con le strutture trasversali…”.

C’è chi mi dirà: com’è possibile che questo ragazzo non conosca cos’è un paramezzale? Può avere ragione, ma secondo voi sapere cosa vuol dire paramezzale permette di giudicarlo non idoneo alla conduzione di un’imbarcazione? Perché di questo si tratta. La patente nautica deve certificare che un individuo sia capace di condurre una barca. Null’altro. La cultura nautica o l’arte della costruzione di una barca (nave) se la farà solo se vorrà approfondire l’argomento.

Questo esempio è la dimostrazione concreta del perché negli ultimi vent’anni il rilascio delle patenti nautiche italiane si sia ridotto di circa la metà. Prendiamo per buono quanto scritto QUI sulle novità che dovrebbero rendere l’esame della patente nautica qualcosa di aderente alla realtà e non più un esercizio teorico in cui si deve dimostrare solo di aver memorizzato parole e concetti astratti e spesso obsoleti. Qualcosa che nulla ha a che vedere con l’accertarsi di sapere andare in barca. Per non fare danni soprattutto.

Luca Oriani

Quiz ok, carteggio ok. Bocciato – La testimonianza di un nostro lettore

“Signori buongiorno, sono Francesco Ramundo,

Leggendo la vostra rivista VELA il n. 01/022 di febbraio 2022 mi sono soffermato sull’articolo firmato da Luca Oriani notando che descrive gli esami per la patente nautica italiana obsoleti.

Volevo aggiungere, oltre ad essere pienamente d’accordo col lui, che molte volte l’esito finale della parte teorica (oltre 12 miglia) è a discrezione degli esaminatori.

Personalmente al secondo tentativo, sono stato bocciato anche se ho svolto quiz e carteggio correttamente ed esibendo alla commissione testi come il Frangente che confermavano quanto da me svolto.

La loro risposta?? Anche i libri possono sbagliare. Sembra inverosimili…. Tutto vero.

Ps: sono in attesa di un riscontro dal ministero avendo presentato il Ricorso Gerarchico.

Cordiali saluti”

