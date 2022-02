Ecco qual è il Luxury Cruiser dell’anno e dove puoi trovarlo

Pochi giorni fa l’Hallberg-Rassy 50 è stata eletta barca europea dell’anno 2022 nella categoria Luxury Cruiser. All’interno della categoria non mancavano rivali agguerrite, vere purosangue del mare come lo Swan 58 del cantiere Nautor’s Swan, ma alla fine è stato il gioiello del cantiere svedese ad avere la meglio.

Alla fine ha vinto la più piccola

L’Hallberg Rassy 50 era la più “piccola” tra le nominate nella categoria di Luxury Cruiser agli European Yacht of the Year awards del 2022, ma nonostante ciò si è fatta valere eccome. Le altre candidate al premio insieme al blue water cruiser di HR erano il Jeanneau Yachts 60, il Lagoon 55, lo Swan 58 e l’X5.6 del cantiere X-Yachts. All’interno della storia del cantiere svedese, il 50 piedi disegnato da German Frers si posiziona invece tra il 48 e il 55, due modelli che hanno già convinto ampiamente in passato.

Filosofia nordica per una barca che vuol fare il giro del mondo

La filosofia del cantiere è sempre quella di costruire barche per chi vuole navigare in giro per il mondo, magari anche solo con la famiglia o comunque in equipaggio ridotto. Nonostante i suoi “soli” 15,23 metri di lunghezza, l’Hallberg Rassy 50 ha un baglio massimo di ben 33 cm più lungo rispetto al modello 55 piedi. Se ci spostiamo sullo specchio di poppa e misuriamo la larghezza dello scafo, invece, scopriamo che qui l’HR 50 guadagna più di un metro sulla sorella maggiore. In cosa si traduce questo spazio in più? Nell’ampiezza del pozzetto centrale, ben protetto, ma soprattutto nel comfort degli interni, più spaziosi e con maggiori possibilità di stivaggio. L’estetica degli interni è tutta votata alla funzionalità, con un design nordico molto minimalista e appagante senza essere invadente. Si può scegliere di avere la cucina a L o disposta in linea lungo la murata, lasciando in ogni caso lo spazio per una lussuosa cabina armatoriale a poppa. Non manca lo spazio per un ampio tavolo da carteggio, dove è possibile avere sott’occhio tutta la strumentazione.

