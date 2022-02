Spirit 30, il nuovo daysailer è un gioiello di ecotecnologia

Spirit 30, dietro le linee classiche e senza tempo della più piccola barca mai realizzata da Spirit Yachts si cela un concentrato di ecotecnologia

Potremmo chiamarlo “il daysailer dalle quattro E”. Eleganza, ecologia, emozione, essenzialità. Sull’eleganza del nuovo gioiellino inglese Spirit 30 (9,15 x 2,00 m) c’è poco da sindacare. Le linee sono quelle classiche, fuori dal tempo e quindi mai fuori moda, che hanno reso celebre il cantiere del CEO e designer Sean McMillian, tanto da far sì che il James Bond interpretato da Daniel Craig timonasse due Spirit (il 54 e il 46) in “Casino Royale” e “No time to die”.

L’anima eco di Spirit 30

Ma è l’ecologia la vera chiave del progetto. Racconta McMillian: “Dopo diversi test, abbiamo utilizzato il tessuto di lino e la bio resina sugli elementi non strutturali dello scafo”. Scafo in legno Sapele proveniente da foreste responsabili, con innesti in mogano per la coperta e abete di Douglas per il pozzetto.

Altro importante focus la motorizzazione, rigorosamente full-electric. La barca ha un sistema di propulsione elettrica Torqeedo Cruise 4.0 FP alimentato da batterie agli ioni di litio e un caricabatterie da 650W, che offre un’autonomia di circa 16 nm a 5 nodi. Se si preferisce, è possibile aumentare l’autonomia incrementando la capacità delle batterie. Queste ultime sono ricaricate da terra o tramite pannelli solari che si possono montare sopra la protezione a prua del pozzetto. In più, quando si naviga a vela il moto inverso dell’elica ricarica le batterie.

Dal concept eco che ha guidato il progetto dello Spirit 30 deriva la terza E, quella di emozione. Una barca capace di emozionarti grazie a buone prestazioni a vela (il rigging è full-carbon, il sartiame in tondino nitronico e la superficie velica è di quelle importanti) ti fa dimenticare di avere il motore. Durante i test, con un vento di 18-20 nodi, il daysailer ha registrato una velocità di bolina di 6,8 nodi e 10 nodi alle portanti. Se voleste partecipare a una regata, avreste di che divertirvi.

Tutto a portata di mano

Chiudiamo con la quarta delle E, quella di “essenzialità”, delle linee ma anche delle manovre. Lo Spirit 30 può essere facilmente gestito in autonomia da una sola persona, con la randa in pozzetto a portata del timoniere, il fiocco autovirante e due winch dedicati all’asimmetrico. Con un dislocamento leggero di 1,7 tonnellate, lo Spirit 30 è disponibile con una chiglia fissa o sollevabile. La barca può anche essere facilmente carrellata. Il cantiere ha annunciato anche una seconda versione, che incorpora una piccola cuccetta ‘cuddy’ e semplici servizi per passare un weekend a bordo.

I numeri dello Spirit 30

Lungh. f.t.: 9,15 m

Lungh. gallegg.: 6,50 m

Largh.: 2,00 m

Pesc.: 1,35 m

Disloc.: 1.700 kg

Mot.: Torqeedo 4.0 FP

Prezzo: 250.000 £ + IVA

www.spirityachts.com

