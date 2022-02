Vuoi lavorare nella nautica quest’estate? Qui trovi una bella opportunità

Lavorare vivendo in barca è il sogno di tanti amanti del mare. No, non stiamo parlando del tanto chiacchierato smartworking che ormai esce dalle orecchie di chiunque. Parliamo dell’opportunità di vivere davvero la barca e la navigazione, a stretto contatto con il mare, lavorando come skipper.

Un corso di 20 giorni full immersion

Il metodo MadMax prepara dal 2008 i migliori skipper del Mediterraneo, con un corso che si è consolidato sempre di più nel tempo. Si tratta di un corso full immersion della durata di 3 settimane trascorse a bordo di un catamarano di 15 metri. Qui si provano sul campo tutte le situazioni e gli inconvenienti che si potrebbero presentare a bordo, portando la pratica al centro delle giornate di lezione. Una volta concluso il corso, per gli allievi si aprono le porte del lavoro di skipper, un lavoro appagante ma anche di grosse responsabilità, per il quale è necessaria una preparazione adeguata. MadMax, oltre alla propria società di charter, è in contatto anche con tante altre compagnie per proporre gli skipper qualificati e certificati da MadMax.

Imparare a gestire un catamarano da charter

Con il corso della Skipper School di MadMax imparerete, ripercorrendo la vacanza tipo, a governare un catamarano da charter in tutti i suoi aspetti. Dalle manovre in baia e in porto, anche in condizioni “limite”, alla risoluzione di tutti i tipi di inconvenienti tecnico-pratici che possono presentarsi durante una vacanza in barca. Per scoprire i programmi completi dei corsi organizzati da MadMax vi invitiamo a visitare il suo stand alla Milano Yachting Week. Vi basta cliccare qui per entrare subito nella pagina e scaricare la brochure completa, dove trovate tutti i dettagli e i prezzi.

Contatta la Scuola di MadMax

Invia subito una mail alla Skipper School semplicemente riempiendo il form mail che trovi qui, nello stand digitale di MadMax alla Milano Yachting Week.