Ho scoperto per caso la tecnica di voga con un remo solo e ne sono rimasto estasiato. Si fa poca fatica, si ha una mano libera e funziona su qualsiasi tender! In Cina si chiama Yoluh, sculling over the stern in inglese, in italiano “bratto”.

Bratto: come spingere il tender con una mano

Sull’isola francese di Groix, in Bretagna, esiste una vera e propria competizione in cui ogni anno anche i giovani si allenano per mantenere viva una tradizione nata dall’esigenza dei pescatori: vogare con una mano libera per la lenza alla traina.

Che cosa è il bratto

Il bratto consiste nel manovrare un singolo remo, a pala piatta, appoggiato su uno scalmo a poppa. Il movimento da generare sul remo è sia oscillatorio che rotatorio e insegue un percorso a forma di otto. La pala è sempre immersa in acqua ed è quasi parallela alla superficie del mare. A ogni oscillazione si inclina leggermente la pala in modo da generare una portanza che spinga la pala verso il basso. La spinta verso il basso viene trasferita sullo scalmo come se fosse un fulcro: la risultante è l’avanzamento della barca.

Ho deciso di provare il bratto: funziona!

Ho deciso di provare questa tecnica improvvisando sul tender con una pagaia da SUP e uno scalmo fissato con due morsetti allo specchio di poppa. Con mia sorpresa, ho effettivamente scoperto che la tecnica è poco faticosa, si riesce a vogare stando in piedi, avendo una mano libera, e sicuramente, con un remo a pala di dimensioni più generose, son convinto si riesca a raggiungere una buona velocità.

Dal punto di vista dell’efficienza, il solo fatto di non perdere tempo a estrarre la pala dall’acqua, mi ha fatto percepire una spinta più costante e piacevole. Un esperto di questa tecnica mi ha rivelato inoltre che, se il remo viene vincolato allo scalmo, si può anche vogare all’indietro….

In questo video vi mostro il funzionamento del bratto

L.G.

