Acquistare la barca (anche elettrica) online? Oggi puoi farlo!

Tra un cantiere e l’altro capita di trovare qualche chicca incredibile all’interno degli espositori della Milano Yachting Week. Ad esempio VERGA-Plast, un produttore comasco che realizza tender, lancette e piccole imbarcazioni. Tra i modelli che espone al Salone Nautico Digitale ce n’è addirittura uno completamente trasparente!

La barca trasparente e la barca ecologica

Coral View 250 è una piccola barca lunga due metri e cinquanta centimetri realizzata in policarbonato anti urto, anti salsedine e anti raggi UV. La particolarità di questo natante però è una, ed è visibile immediatamente a prima vista: la trasparenza dello scafo. Il fondale è subito sotto allo scafo, ben visibile sotto ai vostri piedi, regalando sensazioni uniche a chi sale a bordo. Coral View 250 pesa 37 chilogrammi e può ospitare fino a due persone, la propulsione è a remi ma il natante è ottimizzato anche per la propulsione elettrica. Per questo motivo si può equipaggiare la Coral View 250 con un motore elettrico fino max 2,90 kW dia potenza (3,9 Hp) e utilizzarla durante l’esplorazione di baie e aree marine protette, senza inquinare il mare e l’ambiente.

L’anima green di VERGA-Plast non si ferma però ai motori elettrici. La novità di quest’anno infatti è la neonata “gemella” di Coral View 250, si chiama Coral Life 250 ed è una barca 100% ecologica. Questo natante ha le stesse dimensioni della sorella trasparente, anche se pesa 4 chilogrammi in meno, ed è realizzata con un tecnopolimero riciclato, ottenuto da prodotti plastici a fine vita. Non solo riciclata ma anche riciclabile perché Coral Life 250 può a sua volta essere riciclata al 100% quando arriverà alla fine del suo ciclo di utilizzo. E in più potete fare una donazione a Sea Shepherd direttamente all’acquisto!-

Comprale online e le ricevi a casa!

Grazie al nuovo store online di VERGA-Plast, che puoi raggiungere visitando la Milano Yachting Week, puoi ordinare la tua barca in un click e riceverla a casa, in tutta semplicità!