Otto antenne 5G, 4G e Wifi per avere avere internet in barca anche al largo

Ormai è un fatto assodato. Disporre di una buona connessione internet a bordo vi farà veleggiare più tranquilli. Vicino alla costa, potrete utilizzare il vostro smartphone o tablet (che, attivando la funzione “tethering”, condividerà la connessione con eventuali altri dispositivi, quali i laptop) o le antenne wifi.

Con la nascita prima della rete 4G ad alta velocità si sono ottenute prestazioni simili a quelle di una linea ADSL (mediamente da 50 a 100 Mbps). E, ora, con le antenne 5G, il risultato è paragonabile a quello della fibra ottica. Ma se ci si allontana di qualche miglio dalla terraferma, il segnale si indebolisce e scompare.

Satellitari? Per le lunghe traversate

Per lunghe traversate non esistono soluzioni alternative ai satellitari (Iridium, Inmarsat, Thuraya), affidabili ma non economicissimi in termini di acquisto iniziale e abbonamento. Le cose non cambieranno, almeno in un futuro prossimo: i gestori delle reti 4G e 5G non hanno interesse a “coprire” il mare, poiché il numero di utenti rimane relativamente basso e spesso circoscritto a determinati periodi dell’anno (estate) e della settimana (weekend).

Fino a 20 miglia dalla costa per antenne 5G e 4G

Ma se navigate di frequente in Mediterraneo, e vi trovate a dover tagliare golfi o raggiungere isole abbastanza vicine alla terraferma, esiste una soluzione che vi consentirà di non perdere mai il segnale: stiamo parlando delle antenne 5G e 4G. La loro funzione è quella di ricevere in maniera ottimale i segnali 3H, H+, 3G, 4G e 5G e di metterli a disposizione degli strumenti di bordo tramite un cavo Ethernet o un router e un eventuale access point Wi-Fi. Con l’antenna più performante, potrete sperare di avere il 5G a bordo fino a una ventina di miglia dalla costa.

Le antenne 5G e 4G spesso sono plug & play: ovvero si montano in modo semplice, basta inserire una SIM et voilà.

Otto antenne 5G, 4G e Wifi per la tua barca

GLOMEX / WEBBOAT PLUS 5G

WebBoat Plus 5G è il nuovo sistema integrato Coastal Internet 5G/Wi-Fi Dual Sim di Glomex per navigare in internet ad alta velocità, assicurando connessioni stabili e veloci fino a circa 20 miglia di distanza dalla costa: puoi avere fino a 32 dispositivi connessi! Qui trovi le sue caratteristiche

SCOUT / WIFI + 4G ONBOARD

WiFi + 4G onBoard permette di collegarsi rapidamente agli hotspot WiFi presenti e alla rete mobile 4G, condividendo il segnale a bordo tramite l’hotspot integrato o via Ethernet. Il sistema seleziona automaticamente la migliore rete disponibile per mantenere la connettività Internet a bordo, fino a 20 miglia dalla costa. Scoprilo qui

NAUTIGAMMA / WIBOAT ROUTER 4G WIFI

È un router stagno per una SIM 4G. Il modulo Wi-Fi è configurabile a scelta per collegarsi agli hot-spot a terra o come wifi di bordo. Quando configurato per hot-spot a terra, commuta in automatico tra questa modalità e la rete cellulare 4G in base alla disponibilità. Lo trovi qui

DIGITAL YACHT / 4GXTREAM

Il sistema antenna 4GXtream di Digital Yacht offre una connettività veloce fino a 300 MB e ha un router wifi dual band integrato, due slot SIM, GPS integrato e un’interfaccia NMEA 2000. Puoi scoprirlo qui

MVG / NEPTULINK NEW VERSION

Questo modello di antenna 4G ha un costo contenuto, dispone di router integrato ma non ha la funzione dual sim, il che la rende adatta per chi naviga ma non “sconfina” in altri paesi. Le velocità di download e upload dichiarate dal produttore sono di 100 e 50 mbps. Scoprila qui

HUAWEI / 4G0

Il sistema Huawei 4Go, dotato di antenna, è stato ideato per le barche in metallo, sulle quali le onde radio hanno più difficoltà di circolazione. Montando l’antenna sul supporto a basso profilo in coperta, si massimizza la potenza del segnale e quindi le velocità di download e upload disponibili in ogni area. La trovi qui

SCAN ANTENNA / UHF5G-PLUS

Questa è antenna professionale multibanda che combina le frequenze cellulari/mobili GSM(2G), UMTS(3G), LTE(4G), 5G e WiFi per la comunicazione telefonica e WiFi a bordo. Scoprila qui

MAILASAIL / WI-FI BAT

Wi-Fi Bat è un’antenna omnidirezionale impermeabile da 2W che, dicono i produttori, consente di recuperare il segnale Wi-Fi fino a 10 miglia di distanza. Questa antenna ad alto guadagno (8dB) è alta 70 cm e viene fornita con 15 m di cavo coassiale, che termina con una normale presa USB. La trovi qui

