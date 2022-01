Voglia di crociera! Dieci capi perfetti per vivere (già) l’estate in barca

Non so voi, ma io in queste fredde giornate invernali con la mente sono già proiettato verso la crociera estiva. Alzi la mano chi di voi non aspetta altro che fare un bel bagno in mare, tuffandosi a largo, o in qualche caletta inaccessibile dove l’acqua cambia colore dal blu al verde a seconda della luce.

Sono David Conti, ho 26 anni, vado in barca a vela da 14 e ho una passione per tutto ciò che viene definito “lusso”. Lusso da intendersi non come sfoggio o eccesso, ma come conoscenza di prodotto e cultura dello stesso. Sono diventato, un po’ per caso, un brand ambassador, un ambasciatore di stile. Ho avuto così il privilegio di prendere parte a molti eventi mondani, come il Festival del Cinema di Venezia o alle prime della Scala di Milano e al Festival di Sanremo.

Abbigliamento “top” per vivere la barca

In questo articolo troverete dieci prodotti di quelli che, per me, rappresentano l’estate da vivere in barca. Non solo navigazione, ma – soprattutto – relax e comfort. Inteso come la libertà di scendere in banchina per gustarsi un aperitivo, una cenetta a lume di candela con il vostro partner in un ristorante di pesce “pieds dans l’eau”, fare attività sportiva, semplicemente leggere un libro in coperta.

In totale comodità, ma senza dimenticare lo stile. Ognuno dei prodotti che ho selezionato per voi ha un comune denominatore: la ricerca per il bello e per il ben fatto. Sono stato attento, in particolar modo, a trovare capi che, come un buon vino, migliorassero con il passare del tempo e dell’uso in barca, diventando “vissuti” e perciò unici, personali. Troverete, accanto a prodotti più “di nicchia”, anche degli evergreen “pop” che secondo me non devono mancare in barca, anche se arrivano da un altro mondo.

Dieci capi per il tuo 2022 in barca e a terra

READY TO WEAR IN “VELLUTINO”

Massimo Alba è un brand eccezionale, che adoro per le qualità dei prodotti e il loro design: molti di loro riportano nomi legati alla vela. Questo modello si chiama Winch 2, ed è creato in un tessuto molto particolare, il vellutino estivo, che permette di non rinunciare alla comodità del corduroy, adeguandolo alle temperature estive. È il compagno ideale di un aperitivo o di una serata romantica, sia in barca sia sul mare in generale. Vi segnalo anche il costume “Paraggi” una vera e propria vintage Icon per quanto riguarda i costumi, che prende nome dalla famosa località ligure.

Massimo Alba Winch 2 Colore Alluminio, 235 €

MASSIMOALBA.COM

COMODISSIME IN OGNI SITUAZIONE

Si sa, ogni tanto è necessario stare rilassati. Soprattutto dopo periodi costretti a continue call su zoom, dettate da covid e Smart working. Portare dietro un paio di adidas Gazelle è un’idea che consiglio a tutti. Anche da utilizzare in porto al mattino, o per una palestra, all’interno degli yacht club che ne dispongono. Sono comodissime, classiche, e ben calibrate, per gestire qualsiasi situazione. Un vero item poliedrico.

Adidas Gazelle, 95 €

ADIDAS.IT

ELEGANZA LEGGERA

Tommy Bahama è un brand americano, con il motto : #livingtheislandlife. Il “core” di questo brand è dato dalla vita sul mare, legata alla barca, ma anche al weekend. Io utilizzo la camicia in seta catalina, dotata di impuntura, perché è leggera, traspirante e soprattutto la sua alta qualità produttiva e le qualità della seta la rendono un capo da avere nel guardaroba. Da usare sia sopra al costume, come no.

Catalina Twill Long Sleeve Shirt, 115 $

TOMMYBAHAMA.COM

IL DENIM PER ECCELLENZA

Levi’s è il creatore del denim per eccellenza. La serie che adoro è la Vintage che si rifà proprio agli inizi del brand, dopo la creazione dell’iconico 501. Un brand che da sempre si concentra tantissimo anche sulla sostenibilità e sul ridurre il proprio impatto sul pianeta. Scelgo personalmente Levi’s 501 vintage 1947 denim, perché è un jeans che si adatta a ogni clima, estate ed inverno, ed è l’item in grado di calibrare il tutto in base alla temperatura. Levi’s per me ha un fascino senza tempo.

Levi’s Vintage 1947, 210 €

LEVI.COM

LE VERE INFRADITO

Havaianas è un marchio che non ha bisogno di presentazioni, loro sono gli inventori delle infradito così come le conosciamo noi. Ho scelto il modello denominato Top perché rappresenta ciò che noi velisti amiamo di più ovvero il mare. Oltre ad essere un evergreen, e un modello da ogni occasione, esprime allo stesso tempo ricercatezza e storia di prodotto, che abbinata alla qualità ne determina il successo.

Havaianas Top, 18 €

HAVAIANAS-STORE.COM

L’ELEGANZA E’ “ECO”

Quando parliamo di costumi utilizzo dei brand storici. Sunspel è uno di questi. Lo utilizzo anche per le t-shirt e i miei underwear, in particolare questo modello è creato con la plastica riciclata dal mare, coniugando modernità e senso etico, alla base per tutti noi sailors. Sunspel è dal 1860 che crea T-shirt, come il modello Riviera, compresi i costumi. Una ‘aristocratica’ garanzia.

Sunspel Mens Upcycled marine plastic drawstring swim short in Black, 180 €

SUNSPEL.COM

PIU’ LE INDOSSI PIU’ SON BELLE

Drakes è sinonimo di “Relaxed Elegance” dal 1977. Il suo head designer, Michael Hill è un vero punto di riferimento in tema di prodotti heritage. Ed ha riportato il suo gusto e la sua passione in ogni prodotto del brand. Le Crosby Moc-Toe Chukka Boots sono una versione rivista dei classici scarponcini in pelle. Io ne tengo sempre un paio in barca, perché sono la scelta giusta, raffinata ed elegante, per qualsiasi occasione si possa presentare. E più vengono indossate, più sono belle, un vero e proprio investimento, in stile.

Crosby Moc-Toe Chukka Boots Dark Brown Suede, 365 €

DRAKES.COM

LOOK “OLD”, VESTIBILITA’ TOP

Un classico è la Henley, da avere sempre pronta all’uso: i vantaggi di questo capo sono molteplici. Si adatta benissimo sotto al maglione, così come sta benissimo senza. La manica lunga consente di modularne le necessità. In più, il modello di Henley Rag and Bone è essenziale in quanto possiede un look vintage che ben si adatta alla barca e i bottoni “vissuti” ne fanno un capo intramontabile ed estremamente pratico.





Classic Cotton Henley, 135 €

RAG-BONE.COM

GLI SHORTS MILLEUSI

In barca d’estate si sa, vengono fatte molteplici attività, da pescare ad andare sott’acqua come un sub Etc. Ecco questo shorts di Jed North, brand canadese, sono eccellenti. Provati personalmente, hanno 1000 usi, sono indistruttibili, e si possono usare ( nonostante la dicitura possa trarci in inganno, sono infatti usati per la palestra) per tantissime attività. Sono comodissimi per fare il bagno, di stile al punto giusto, leggeri ma anche pratici grazie alla zip che permette di tenere tutto al sicuro. E se vogliamo faee attività fisica o palestra? Perfetti anche per quello, in quanto nascono come un prodotto da palestra. In due parole: il multitasking degli shorts. Vi lascio anche un’idea al femminile…

Jed North Men’s Agile Shorts With Zipper Pockets, 31 €

JEDNORTH.COM

PERFETTI A TERRA

Palladium è un brand poliedrico per eccellenza. Adatto in tutte le stagioni, in tutte le situazioni, anche quando piove. Sono i classici Must Have. Pensate che questo brand fu fondato nel 1920, e produceva pneumatici. Poi in seguito iniziò a produrre calzature, diventante famosissime negli anni 80. Perché ? Erano super resistenti, e più si indossano più diventano belle. Ovviamente non sono scarpe da barca, ma da tenere nel gavone in cabina e usarlemagari in una giornata in cui piove, così da trovare classe, praticità ed eleganza e avere un po’ di storia ai piedi.

Palladium Pampa Cuff WP Lux, 149,95 €,

PALLADIUMBOOTS.EU

servizio a cura di David Conti

