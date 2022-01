Il nuovo catamarano di Bali è ancora più spazioso in appena 14 metri

Il Bali 4.4 è il nuovo modello di Bali Catamarans (Gruppo Catana) che sfrutta tutte le soluzioni precedentemente provate dal cantiere su altre metrature per posizionarsi nel segmento a cavallo tra i 12 e i 14 metri. Si tratta di un catamarano con tantissimo spazio calpestabile, grazie ad accorgimenti presi in fase di progettazione, come la prua chiusa, già vista su altri modelli.

Novità nel design, anche degli scafi

Il Bali 4.4 beneficia di tutte le ultime idee in fatto di organizzazione degli spazi del Gruppo Catana: il pozzetto rigido a prua con area lounge e prendisole, la piattaforma a poppa di collegamento tra gli scafi con ampia panca e gavoni, il portellone basculante tra interno ed esterno, le finestrature laterali scorrevoli, la porta che dà accesso al pozzetto di prua e infine il flybridge con zona relax panoramica accessibile da entrambi i lati. Il design degli scafi è rinnovato, con archi fini e linee eleganti firmate da Xavier Fäy e Samer Lasta.

Un catamarano ancora più spazioso

Il nuovo modello di Bali Catamarans, che si va a posizionare tra il 4.2 e il 4.6, avrà come gli altri modelli una prua chiusa con un pozzetto prodiero e una zona prendisole molto ampia. La porta di accesso verso prua e l’apertura a poppa con la porta basculante regalano tanto spazio utile e calpestabile, rendendo inoltre unica la dinette del Bali 4.4, come tutte quelle dei catamarani Bali. Il nuovo catamarano è lungo quasi 14 metri fuori tutto e cerca di spingersi ancora di più verso la ricerca delle performance: boma abbassato, scafi e superficie velica aumentata strizzano l’occhio a chi cerca le prestazioni. I serbatoi, che possono accogliere 800 litri d’acqua e 800 litri di carburante, insieme al frigorifero da 615 litri assicurano autonomia anche in caso di navigazioni più lunghe del normale.

