Coppa America, ecco i primi AC 40 in costruzione. VIDEO

Iniziano le prime manovre che riguardano le barche della Coppa America numero 37. No, non parliamo ancora degli AC 75, che fino a quando non sarà nota la sede dell’evento andranno un po’ a rilento con la progettazione, ma dei più piccoli AC 40. Il foiler derivato dai 75 verrà impiegato per la Youth e la Women America’s Cup, oltre che per delle regate di avvicinamento dai team principali.

LA COSTRUZIONE

Essendo una barca in buona parte one design la costruzione verrà gestita da un cantiere solo ed è stato scelto McConaghy’s, azienda australiana, con base anche in Cina, specializzata nella costruzione di barche da regata in composito di carbonio.

8 SCAFI ORDINATI

Ci sono, secondo quanto dichiarato da Team New Zealand, 8 AC 40 in costruzione, il primo dei quali dovrebbe andare in acqua a luglio, consegnato proprio ai kiwi. E gli altri? Uno andrà per ogni sfidante, Luna Rossa, American Magic, Alinghi e Ineos. Ne restano 3 che non è stato specificato a chi saranno destinati, ma potrebbero essere anche di team privati interessati a partecipare alla Youth o alla Women America’s Cup.

Interessanti le proiezioni diffuse sulle prestazioni degli AC 40, con boline previste dai 26 ai 39 nodi in base alle condizioni del vento, tra i 30 e i 44 nodi in poppa.

