European Yachts of the Year: and the winners are….

Erano 25 divise in cinque categorie le barche candidate all’European Yacht of the Year organizzato dalla rivista tedesca Yacht. Come noto la premiazione doveva svolgersi al Boot di Dusseldorf, annulato causa Covid, ma i premi sono stati comunque assegnati durante un evento online. Ecco quali sono le barche vincitrici per ogni categoria.

FAMILY CRUISER HANSE 460

PERFORMANCE CRUISER: JPK 39 FC

LUXURY CRUISER: HALLBERG RASSY 50

BLUEWATER: OUTREMER 55

SPECIAL YACHTS: SAFFIER SE 33

