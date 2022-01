La barca made in italy elegante con cui vinci anche le regate

Il Cantiere del Pardo con il Grand Soleil 48 ha avuto fin da subito l’intenzione di produrre uno yacht dichiaratamente Performance. Per questa barca è addirittura prevista una versione Race, ancor più “cattiva” e performante, che con qualche accorgimento sul piano di coperta permette di cambiare assetto e configurazione allo yacht.

Gli interni sorprendono per la versatilità

Gli spazi sottocoperta godono di un generoso baglio e bordo libero che regalano ampi e comodi interni dotati di tre cabine e due bagni entrambi con box doccia separato (una soluzione unica a bordo di uno scafo con un’anima race), oltre ovviamente alla cucina, alla dinette e al carteggio. A rendere ancora più confortevoli gli spazi interni è la notevole luminosità naturale che entra attraverso le varie finestrature a scafo e sulla coperta.

Piano di coperta: ecco come la versione Race guadagna superficie velica

Il piano di coperta è uno dei punti più interessanti del Grand Soleil 48: è infatti principalmente qui che la versione Race si trasforma in Performance o viceversa. La prima si presenta con sei o otto winch in coperta (sono previsti infatti anche due winch a poppa per regolare il paterazzo sdoppiato). In più un pistone idraulico a prua per regolare lo strallo e un fiocco dotato di rotaie trasversali per regolare il punto di scotta. La delfiniera inoltre è lunga quasi il doppio di quella presente a bordo della versione Performance per avere maggiore superficie velica alle portanti. La versione Performance è invece attrezzata con quattro winch a portata del timoniere e fiocco autovirante di serie per consentire una facile gestione della barca anche in equipaggio ridotto e una maggiore comodità a bordo.

