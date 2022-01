BARCHE USATE Vendono cinque barche a vela da 8 a 14,45 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 8 a 14,45 metri perfette per sia per la crociera che per la regata! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 8,00 m a 14,45 m

J/80 – 8,00 m – Puro divertimento

La prima delle barche usate che vi proponiamo è la “sportboat” per eccellenza. Stiamo parlando di un J/80 (8,00 x 2,51 m). Potrete usarla in primis per uscite ad alto contenuto di planate con i vostri amici e la vostra famiglia in totale sicurezza, dato che il rapporto dislocamento/zavorra del J/80 – 1315 kg di peso di cui 635 di zavorra – gli conferisce un’ottima stabilità.

E poi, per fare regate in perfetta monotipia. Progettato da Rod Johnstone nel 1992, di J/80 ne sono stati varati oltre 1.600 in tutto il mondo e la barca ha conosciuto una grande diffusione anche in Italia, dove il calendario eventi è folto. La barca è carrellabile ed è facile trasportarla nei vari “spot”.

Il modello che vi proponiamo, visibile a Genova, è del 2008 ed è in condizioni perfette, pronto a navigare. Ha due giochi di vele Quantum, un motore 6 cavalli, strumentazione completa.

SCOPRI IL PREZZO E L’ANNUNCIO COMPLETO

Dufour 27 – 8,28 m – La crociera secondo Michel Dufour

Proseguiamo la nostra rassegna di barche usate con un modello di generazione e concezione ben diversa rispetto al J/80. Sul nostro mercatino è in vendita – a un prezzo molto interessante – un Dufour 27 (8,28 x 2,79 m), storico cruiser progettato da Michel Dufour nel 1972 e prodotto in 320 esemplari fino al 1979.

Con la sua poppa stretta in stile Arpège, ebbe un buon successo tra i crocieristi. Anche grazie agli spazi sottocoperta, con una cabina di prua con doppia cuccetta a V e un quadrato che proponeva altri due/tre posti letto con buona abitabilità. Il wc separava la cabina di prua dal quadrato, mentre la cucina era allocata a dritta non appena scesi sotto.

La barca in vendita si trova a Rimini, è del 1978 ed è pronta a navigare. Il motore è stato revisionato nel 2016 e nel 2020 è stato compiuto il trattamento antiosmosi.

SCOPRI IL PREZZO, LE FOTO E L’ANNUNCIO COMPLETO

Grand Soleil 40 Race – 12,29 m – Cruiser racer velocissimo all’italiana

La terza delle barche usate in “passerella” è un Grand Soleil 40 Race (12,29 x 3,80 m) progettato dallo studio Duck Design di Massimo Paperini nel 2000 e rimasto in produzione fino al 2005. Ancora oggi, si tratta di un riuscito esempio di cruiser-racer all’italiana. Della barca ne esistevano due versioni, la Cruise e – quella che interessa a noi – la Race.

Quest’ultima è costruita in infusione con tessuti uni e bidirezionali e resina vinilestere. Con la versione Cruise condivide l’ossatura e la coperta in sandwich di termanto accoppiata allo scafo con collante epossidico e viti parker. Il piano di coperta è stato concepito all’insegna del doppio uso crociera-regata, con le panche che tendono ad allargarsi a poppa lasciando spazio al trasto randa e all’equipaggio: il pozzetto risulta quindi grande e ben protetto, con buona visibilità verso prua. I passavanti sono ampi e liberi da ingombri e l’ingresso sottocoperta è avanzato rispetto alla tuga in modo da delimitare uno spazio destinato al drizzista. Le manovre sono ovviamente tutte rinviate in pozzetto.

Gli interni in mogano tinto ciliegio constano di dinette con divano a C e divanetto centrale con ampi gavoni sotto le sedute, tavolo da carteggio e cucina longitudinale a sinistra, con ben due lavelli. la barca veniva proposta con due allestimenti diversi: a due o tre cabine con bagno a poppa e la possibilità di un secondo bagno a prua di dimensioni analoghe al primo.

Il modello di Grand Soleil 40 Race che vi proponiamo è “tiratissimo”. Rigging da regata, albero in carbonio maggiorato, 6 winch Harken, sartiame in tondino pieno, scafo alleggerito. La barca, pronta alla boa, ha vinto la Sardinia Cup del 2000.

SCOPRI IL PREZZO, LE FOTO E L’ANNUNCIO COMPLETO

Wauquiez Amphitrite 43 – 13,03 m – Lo chiamavano “Motorsailer” ma è molto di più

Comodità, ad ogni costo. E sicurezza, ovviamente. Allora venivano chiamati motorsailer, ma di fatto erano barche per navigare e vivere a bordo tutto l’anno. La quarta delle barche usate in vendita sul nostro mercatino è un Wauquiez Amphitrite 43 (13,03 x 4,17 m).

Un grande classico firmato Donald Pye (dello studio Holman & Pye di Colchester, UK), ebbe un buon successo perché nei 15 anni in cui è rimasto in produzione (dal 1975 al 1990) ne sono stati varati 138 esemplari. Armato a ketch (e con chiglia lunga e timone con skeg), in coperta ha il pozzetto centrale ben riparato e la poppa rialzata a con tanto di boccaporti.

Questo fa sì che la cabina doppia a poppa sia di dimensioni veramente extralarge, con bagno dedicato e divano. A prua una doppia a “V” (con bagno), mentre il quadrato, su cui affaccia anche una doppia cuccetta a castello, ha cucina a L, due divani (uno a C a dritta e l’altro longitudinale a sinistra), tavolo da carteggio e un’area tecnica di stivaggio.

Il modello in rassegna, visibile nelle Marche, è del 1976 ed è perfettamente mantenuto. Nel 2021 l’ultima operazione di refitting capillare.

SCOPRI IL PREZZO, LE FOTO E L’ANNUNCIO COMPLETO

Jeanneau Sun Kiss 47 – 14,45 m – Belli comodi!

Chiudiamo la nostra lista di barche usate con un Jeanneau Sun Kiss 47 (14,45 x 4,39 m), progettato da Philippe Briand e rimasto in produzione dal 1983 al 1989. Un grande cruiser perfetto per la vostra crociera comoda. Era l’ammiraglia del di Jeanneau e per questo rifinita con materiali di pregio (teak interno e due strati di kevlar lungo tutto lo scafo) e pensata per essere robusta e durevole nel tempo.

Il baglio di quasi 4 metri e mezzo fa sì che sia in coperta – dove i passavanti sono ampi – che sottocoperta i volumi siano importanti.

Il modello in vendita, datato 1989, è in versione “team” a quattro cabine e due bagni, con tanto di calavele a prua. Uno stralcio dell’annuncio: “Imbarcazione in ottime condizioni strutturali. Sartiame recente, ampio corredo di vele ed accessori, incluso tender e motore fb. Interni in teak massello. Tappezzerie dinette nuove. Elettronica completa e funzionante. Cucina inox, scaldabagno Raritan. Zattera revisionata. Certificato Sicurezza in corso. Impianto acque nere”…

SCOPRI IL PREZZO, LE FOTO E L’ANNUNCIO COMPLETO

A cura di Eugenio Ruocco

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l’attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E’ il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace! SCOPRI DI PIU’

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar e tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!