Sei sicuro che la tua barca sia protetta? Ecco l’assicurazione che fa per te

All’interno del padiglione servizi della Milano Yachting Week – The digital boat show ci sono aziende che propongono prodotti innovativi, e spesso ti salvano anche il portafoglio. Tra le tante proposte, una delle più importanti per chi possiede una barca riguarda l’assicurazione. Nello stand di David Assicurazioni troverete i consigli per assicurarvi in maniera intelligente.

Una polizza All Risks che ti fa stare sempre sereno

Perché il servizio e le offerte di David Assicurazioni, sono diverse dalla solita assicurazione? Come spiegano nella videointervista Michele Arrigazzi e Riccardo Klinguely della società, questo broker offre una consulenza personalizzata per la stipula della Polizza Corpi, che non è altro che il nome della polizza che nel mondo delle auto si chiama Kasko. Scoprite QUI il dettaglio della Polizza Speciale Corpi “all-risks” su misura per chi va in barca che offre David Assicurazioni, e fatevi fare un preventivo. In un click riempi il form mail e chiedi direttamente a David Assicurazioni un preventivo, ti bastano pochi secondi. Alcune situazioni coperte: perdita totale, furto, incendio, rade non protette, atti vandalici, eliche e timoni, surriscaldamento motore e molto, molto altro… ad esempio la copertura dello skipper.

Affidati alle consulenze degli esperti, così eviti brutte sorprese

Il servizio di consulenza che offre questo broker riguarda il miglior prezzo sul mercato con servizio fornito dalle compagnie più affidabili del mercato. Vi evita anche di non avere brutte sorprese, evitando le trappole che talvolta impediscono il risarcimento: qui avete tutto chiaro fin dalla stipula. Lo potete scoprire nello stand di David Assicurazioni alla Milano Yachting Week.

