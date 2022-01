Novità per l’attrezzatura di coperta e non solo, ecco cosa presenta Bamar

L’attrezzatura di coperta evolve, e il mercato dei componenti e delle attrezzature per la vela è in continuo fermento. Bamar, uno dei marchi leader del settore, ha presentato da poco alcune importanti novità, e le potete trovare insieme a tanti altri prodotti nel suo nuovo stand alla Milano Yachting Week.

Il nuovo FT Furler

FT Furler è un tamburo estremamente contenuto per quanto riguarda le dimensioni, prodotto senza elementi in plastica ed estremamente funzionale. La sua caratteristica principale è l’attacco di mura molto basso che gli permette di integrarsi alla perfezione anche con il piano di coperta di barche performanti. La nuova serie di avvolgifiocco manuale di Bamar “Flat Tack Furler” assicura non solo un design molto curato, ma prestazioni davvero interessanti. Bamar assicura a chi sceglierà questo avvolgifiocco massima semplicità di funzionamento, leggerezza e bassissima manutenzione, oltre alle dimensioni ridotte che salvano spazio in coperta.

Sistemi avvolgibili non solo per la nautica

Bamar non produce solo attrezzatura pensata per la nautica, e pensata per essere installata su una barca. Una delle novità che si trovano all’interno del suo catalogo, infatti, è l’avvolgitore manuale per coperture ombreggianti Sunny. Questo prodotto è pensato per il settore civile, ed è costituito da un tamburo manuale ed una testa girevole. Tra questi un cavo NO TORSION capace di trasmettere la torsione impressa dal tamburo e sul quale è solidale la tenda “vela”. Una soluzione per avvolgere e svolgere senza fatica coperture ombreggianti anche di grandi dimensioni.

