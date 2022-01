Italia Yachts 20.98, il video: ecco come sarà il mini maxi

L’annuncio era arrivato al Salone di Cannes, dove Italia Yachts aveva reso noto il progetto del primo mini maxi della sua storia. Adesso sono stati diffusi maggiori dettagli di quello che sarà l’Italia Yachts 20.98, la nuova ammiraglia del cantiere.

In un video ufficiale di presentazione della barca vengono svelati alcuni dei “segreti” del progetto firmato dal Cossutti Yacht Design. Una barca decisamente in stile Italia Yachts, potremmo definire così queste prima immagini del mini maxi, che non svelano tutto ma ci fanno già capire che la barca avrà uno stile sportivo. Si nota infatti un bordo libero moderato, che sale leggermente verso prua, spezzato sulle fiancate da lunghe finestre che sembrano rendere la silouette della barca filante.

IY 20.98, IL VIDEO

Ci sono almeno altri due elementi che contraddistinguono l’estetica esterna della barca e in un certo modo la definiscono, ovvero la forma della tuga e la presenza di una delfiniera dalla lunghezza pronunciata a prua. La tuga è affusolata e armonizzata sul piano di coperta, bassa, e come nei mini maxi si ferma a poppa dell’albero per lasciare il resto del ponte totalmente pulito. La delfiniera invece “tradisce” le intenzioni sportive, con un bompresso così pronunciato la barca avrà l’obiettivo di essere performante nelle andature portanti sotto asimmetrico. Per la conduzione ovviamente ci sarà una doppia ruota in pozzetto, ma la pala del timone è singola, accoppiata con una chiglia a T che verrà proposta in vari pescaggi.

Attesa in acqua entro un anno, l’Italia Yachts 20.98 sarà una barca molto importante per il cantiere italiano, che potrebbe sancirne l’ingresso in una nuova fascia di mercato.

SCHEDA TECNICA ITALIA YACHTS 20.98

Lunghezza fuori tutto: 21.75 m

Lunghezza scafo: 20.15 m

Larghezza: 5.35 m

Dislocamento: 23.000 kg

Pescaggio chiglia fissa: 3.80 m

Pescaggio chiglia telescopica: 2.50 – 4.10 m

Zavorra (chiglia fissa): 7.400 kg

Superficie velica

Randa 152 m2

Fiocco 113 m2

Gennaker: 425 m2

