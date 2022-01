Buone notizie per lo STED, ecco le novità in arrivo per il 2022

Dopo avervi raccontato tutte le criticità e le cause dei lunghissimi tempi di attesa che hanno mandato in tilt lo STED, il nuovo sportello telematico del diportista, Confindustria Nautica, annuncia un aggiornamento informatico e logistico dell’infrastruttura, che parte il 19 Gennaio, e fa ben sperare le cose miglioreranno, grazie a molte novità. Vediamo quali.

STED, cosa cambia nel 2022

L’ultimo comunicato stampa di Confindustria Nautica presenta le novità di un aggiornamento logistico-informatico dello STED richieste proprio da CN, attivo da oggi, 19 Gennaio 2022, e che ci fa ben sperare le cose miglioreranno presto.

Nella nostra inchiesta sul pasticcio STED, avevamo evidenziato come la complessità delle nuove procedure (nate per semplificare!) combinate a problemi informatici di un sistema nato per automatizzare il cartaceo senza liberarsi del tutto della carta, fossero la causa dei ritardi e intoppi del nuovo Sportello Telematico del diportista. Come scrive Confindustria Nautica, tali cause sono state “il collo di bottiglia che ha ingolfato il sistema nel 2021 e che ha causato annullamento di una pratica su due“.

Le novità dello STED in 6 punti

Ecco spiegate le novità per lo STED presentate nel comunicato di Confindustria Nautica:

Dal 19 Gennaio, il primo aggiornamento informatico con semplificazione correzione dati errati che si potranno fare direttamente dal portale, prima, come avevamo sottolineato nel nostro articolo, “per i dati già inseriti, non si potevano fare correzioni direttamente nel sistema, ma occorreva chiedere all’assistenza tecnica o far ripartire da zero la pratica“ Un secondo aggiornamento informatico è in preparazione e arriverà il prossimo trimestre, con lo scopo di consentire operazioni in parallelo sulla stessa pratica, ad esempio, il passaggio da cartaceo di digitale insieme al passaggio di proprietà. Nel secondo trimestre 2022, cinque nuove risorse entreranno all’UCON, Ufficio di conservatoria centrale che valida tutte le pratiche di registro. UCON avrà possibilità di modifica e annullamento di tutte le pratiche, anche quelle di trasferimento dai registri cartacei (ci sono pratiche errate in sospeso da mesi, e si semplificano le interazioni con capitanerie di porto e agenzie marittime, Confindustria Nautica ha anche denunciato che alcune agenzie, solo per prenotare uno slot temporale, inoltravano pratiche con dati errati o incompleti, che son rimaste pendenti). Una nuova funzione di “ricerca unità da diporto” permette agli operatori STED di visualizzare dati tecnici delle unità e dei soggetti presenti nei registri cartacei, per cui ancora non esiste una pratica STED convalidata. Sul sito internet dell’Amministrazione, nella sezione trasporto marittimo, è stato pubblicato l’elenco degli STED abilitati in Italia.

Il duplice aggiornamento, sia dal lato tecnico-informatico che da quello logistico-procedurale, sembra proprio andare a risolvere quelle criticità, evidenziate nella nostra inchiesta che aveva anche sottolineato la buona volontà di tutti gli enti coinvolti, (Capitanerie, UNASCA, Confindustria Nautica…) di riconoscere i problemi STED e di volerli affrontare.

Buon vento in arrivo dunque per lo STED, seguiremo gli sviluppi nei prossimi mesi e vi terremo aggiornati!

