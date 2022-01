VIDEO Barca a vela va a scogli, interviene l’elicottero

Il motore che non riparte, la barca che governa male nelle onde alte vicino la costa, il basso fondale che si avvicina. E’ lo scenario da incubo di ogni velista ed è quello che hanno vissuto a bordo di questo due alberi finito malamente a scogli. Succede in Inghilterra, nella Manica, nei pressi di Soar Mill Cove, uno dei punti più a sud dell’Inghilterra. In questa zona i bassi fondali risalgono all’improvviso sotto la costa a picco sul mare, si crea un frangente impetuoso difficile da governare se si passa con la barca troppo vicino.

Il due alberi ha scarrocciato inesorabilmente verso le pitre, finendo per incagliarsi. Per recuperare l’equipaggio è stato necessario l’intervento di un elicottero, troppo pericoloso fare avvicinare un mezzo via mare che avrebbe rischiato di finire a sua volta contro le rocce.

ABBONATI E SOSTIENICI, TI FACCIAMO DUE REGALI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!