Le vacanze in barca prenotale subito, risparmi e hai molta più scelta

Prenotare subito le tue vacanze in barca per l’estate 2022 ti conviene: puoi scegliere la location e la barca che ti piace di più e il periodo migliore. In più questo periodo dell’anno prenotare ti permette inoltre di risparmiare, grazie all’early booking. Molti operatori come 43° Parallelo Charter riservano infatti promozioni speciali a chi prenota prima

L’Arcipelago Toscano vi aspetta

Dalla base di 43° Parallelo sita a Marina di Scarlino, partono tutti gli itinerari proposti dal charter. Tra le tante destinazioni, troverete itinerari per scoprire l’Isola d’Elba, il Giglio, l’Argentario, Capraia ma anche Corsica e Sardegna. Potete cucirvi l’itinerario su misura, oppure scegliere tra le proposte di 43° Parallelo che prevedono itinerari di diversa durata, di una, due o anche tre settimane. Fatevi un giro sul sito di 43° Parallelo per lasciarvi ispirare e sognare la prossima vacanza in barca, se ancora non la avete fatta, le partenze sono previste anche a settembre!

Qualche proposta per una vacanza di 1 o 2 settimane

1)Una settimana per scoprire l’Isola d’Elba e l’Isola di Capraia, fermandosi a Porto Azzurro, Marina di Campo e Marciana Marina. La barca che abbiamo scelto di consigliarvi per questo itinerario è Moké, un Sun Odyssey 319: un perfetto cruiser familiare.

2)Questo itinerario di 2 settimane è pensato per chi intende scoprire il meglio della Corsica del Nord, toccando però tutte le spiagge migliori dell’Arcipelago Toscano. Dal Giglio a Giannutri, passando per Capraia, l’itinerario da e per l’isola francese vede diverse imperdibili tappe. La barca consigliata è Kende, un Sun Odyssey 349 che colpisce per la purezza delle sue linee.

3)Questo itinerario è dedicato alla Corsica, che si circumnavigherà nel giro di 2 settimane toccando Bonifacio a Sud e Saint Florent a Nord, ma prevede anche dei passaggi a Giannutri, al Giglio e all’Isola d’Elba. Per questo itinerario la barca consigliata è Mamiwata II, un Sun Odyssey 519 disegnato dal famoso architetto Philippe Briand.

Prenota subito con uno sconto dedicato

Fino a fine gennaio c’è una promozione speciale per chi prenota una vacanza con 43° Parallelo Charter. Visita lo stand e il sito dell’operatore per scoprirla, ti basta riempire il form mail per contattarli subito!