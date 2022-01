Comprati il catamarano che ha vinto l’ultima ARC, lo trovi qui!

Si chiama Bombarda ed è l’Excess 11 di Lizzy e Marco che si è posizionata sul gradino più alto del podio nell’ultima edizione dell’ARC. I tre catamarani di Excess, l’11, il 12 e il 15 metri, sono disponibili per voi alla Milano Yachting Week, nello stand della concessionaria ufficiale del cantiere, Punto 43.

La sfida dell’ARC

I due armatori olandesi hanno deciso di partecipare all’Atlantic Rally for Cruiser, e sono riusciti a vincere all’interno della loro categoria. Anche quest’anno Excess aveva un solo catamarano in gara, Bombarda, l’11 metri di Lizzy e Marco, mentre nell’edizione 2020 era stato il 15 metri BINX, che si era posizionato quinto. A bordo di Bombarda c’erano i due armatori trentenni, partiti a novembre per questa entusiasmante sfida che dimostra come l’Excess 11 sia un catamarano perfetto per sfide di questo tipo. Se volete approfondire trovate altri contenuti nel profilo Instagram @sailingbombarda.

Un nuovo catamarano all’orizzonte

Con un semplice ma efficace trailer lanciato su YouTube, che potete trovare a questo link, Excess ha annunciato circa un mese fa la nascita di un nuovo catamarano. Di fatto per ora l’unica fonte disponibile per noi è questo breve video, da cui è facile ricavare un’immagine in 3D del progetto, ma da cui è difficile capire molto sul nuovo modello. Si ipotizza che il quarto componente della gamma, dopo l’11, il 12 e il 15 metri, sarà un catamarano di 13 o 14 metri (Excess 13 o 14). Dal render 3D possiamo forse azzardare che il nuovo modello avrà finestrature più ampie e dal design allungato, con linee moderne e sportive simili a quelle che caratterizzano il cantiere l’anima del cantiere. Chissà se avremo la fortuna di vederlo già nella prima metà del 2022, speriamo ovviamente di sì.

