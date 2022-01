Maserati c’è! Vittoria al cardiopalma alla RORC Transatlantic Race

E vittoria al fotofinish è stata! Lo avevamo scritto ieri, si intravedeva la possibilità per Maserati e l’equipaggio di Giovanni Soldini di attaccare nel finale di questa RORC Transatlantic Race e così è stato. Maserati nelle ultime 200 miglia, ritardando la strambata e posizionandosi leggermente più a ovest di Argo e Powerplay, i due diretti avversari, è riuscita nel sorpasso. E a quel punto il team di Soldini ha controllato fino all’arrivo le posizione dei due avversari, chiudendo tutte le porte a possibili contro sorpassi.

Lo skipper Giovanni Soldini ha navigato insieme a Vittorio Bissaro, Oliver Herrera Perez, Thomas Joffrin, Francesco Pedol, Matteo Soldini, in una corsa lanciata attraverso l’Atlantico da Lanzarote a Grenada (2995 miglia nautiche), che ha visto l’equipaggio concludere la prova con un tempo reale di 6 giorni, 18 ore, 51 minuti e 41 secondi. Al termine della competizione, il trimarano mette alle spalle 3476.5 miglia reali con una velocità media di 21,4 nodi. I tempi saranno ratificati dall’organizzazione della regata nelle prossime ore.

In seconda posizione, a qualche miglia di distanza segue PowerPlay di Peter Cunningham con skipper Ned Collier Wakefield, e a bordo i velisti inglesi Giles Scott (tattico di Ineos Team UK in Coppa America e vincitore di due ori olimpici nella classe Finn) e Miles Seddon (che con Phaedo3 nel 2015 ha stabilito il record su questa tratta). Terzo sulla linea di arrivo: Argo di Jason Carroll con skipper Brian Thompson.

