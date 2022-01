BARCHE USATE Vendono cinque barche a vela da 12,63 a 15,48 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 12,63 a 15,48 metri perfette per la crociera! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 12,63 m a 15,48 m

Comet 420 ST – 12,63 m – Un grande classico degli anni ’80

La prima delle barche usate che vi proponiamo è di una “firma” sicura al top negli anni ’80 e ’90, Vallicelli. Stiamo parlando di un Comet 420 ST (12,63 x 3,90 m) del 1989. ST sta per “Sport Team”, ovvero la versione leggermente più “race” rispetto alla CL (Class Line, orientata di più alla crociera). Ne furono prodotti molti esemplari tra il 1987 e il 1992, con un picco nel 1989-90. La linea dello scafo è tradizionale, caratterizzata da slanci a prua e a poppa con baglio a centro barca (stile IOR), e la classica fascia blu sulla tuga.

Ma attenzione: pur essendo ST, il modello di cui vi stiamo parlando è perfetto per le vostre vacanze. La barca in vendita a Fiumicino è nella versione a tre cabine e due bagni: interni in teak, motore volvo 43 hp, elica max prop, avvolgiranda e avvolgifiocco, tormentina su stralletto, elettronica completa. In ottime condizioni generali, viene proposta a un prezzo interessante.

J/130 – 13,01 m – Se ti piace andare forte (in regata e in crociera)

Proseguiamo la nostra rassegna di barche usate con uno scafo che ha un DNA leggermente diverso rispetto al classico “cruiser”. Ci si va in crociera, si sta comodi, ma si corre anche e in regata – soprattutto in IRC – si possono scalare i vertici delle classifiche. Stiamo parlando di un J/130 (13,01 x 3,90 m) costruito dal 1993 al 2002 (43 esemplari) dal mitico cantiere americano J/Boats famoso per i suoi racer e performance cruiser.

Progetto di Johnstone (come tutti i J), la sua vocazione “corsaiola” viene fuori anche dal raffronto piano velico / dislocamento, ovvero 88,8 mq per un peso di 6.800 chili.

Il modello in vendita, visibile a Genova, è del 1993 e ha un layout interno con due cabine doppie (una a sinistra a poppa e una a prua) e un bagno. Ecco alcune delle sue dotazioni: Yanmar 40 Hp, Randa, Genoa leggero e pesante, Fiocco, Trinchetta, Tormentina, Spi, Gennaker, Salpancora elettrico, VHF, GPS, Pilota Automatico Raymarine, Scaletta da bagno, Doccia in pozzetto, Tendalino, Passerella…

Dufour 450 GL – 13,50 m – Comodamente Dufour

Andiamo avanti con la terza delle barche usate in rassegna. Il Dufour 450 GL (13,50 x 4,35 m) è un 13 metri e mezzo a firma di Felci che ispira da subito tanta sostanza. La barca nasce dalla matita dello studio Felci e la lunghezza al galleggiamento è elevata, accoppiata a un baglio massimo importante.

Le manovre, abbinate al piano velico adeguato, sono facili da gestire in equipaggio ridotto e lo spazio per lo stivaggio non manca di certo. Il peso complessivo è poco più 10mila chili, con la zavorra che varia da 2800 a 3000 chili in base al tipo di chiglia che si sceglie, se corta (1,8) o lunga (2,2 m). Il guadagno in termini di peso permette di ridurre in parte anche la superficie velica senza perdere in prestazioni, ottenendo maggior facilità di manovra e agilità sia con arie leggere e con vento più sostenuto.

Il layout è abbastanza tradizionale, ma ciò che contraddistingue la barca sono alcuni piccoli dettagli che danno ancora di più la sensazione di una barca concreta. Molto utile l’alloggiamento per il chartplotter che esce da sotto il tavolo centrale e si orienta a piacere verso le due timonerie. A garantire il passaggio d’aria e di luce sottocoperta ci sono tre passauomo di buone dimensioni, di tipo tradizionale e non a filo, una buona scelta in termini di funzionalità e razionalità nelle linee esterne. La conformazione standard è a tre cabine, con due a poppa divise da un tunnel dove sono nascoste le batterie. La cabina di prua dalle generose dimensioni mantiene la stessa altezza di tutta la barca, circa 2 metri.

Il modello in vendita, visibile a La Spezia, è del 2014 ed è dotato di ogni comodità nella sua configurazione a tre cabine e due bagni. La motorizzazione è Volvo 75 CV, dispone tra l’altro di elica di prua, riscaldatore, sprayhood, passerella, randa fullbatten e genoa avvolgibile.

Dufour 45E Performance – 13,95 m – Stai comodo e ti diverti

La quarta delle barche usate non si discosta dalla precedente in termini di cantiere e di dimensioni. Ma è di una generazione leggermente anteriore. Un Dufour 45E Performance (13,95 x 4,30 m).

Chiamato a sostituire il Dufour 44 Performance, questo 45 è bello da vedere, grazie allo slancio delle linee d’acqua, a bordi liberi alti e uno specchio di poppa largo, frutto del lavoro della coppia Felci-Roseo. Buona la stabilità di forma – si passa da una larghezza massima al galleggiamento di 3,6 metri a un baglio massimo di 4,3 m – così come il momento raddrizzante dato da una chiglia a 2 metri di profondità.

Gli interni risultano ben curati con una cucina molto spaziosa, di facile utilizzo anche in navigazione. Numerosi gli spazi per lo stivaggio con soluzioni davvero originali e funzionali.

Il modello “sotto la lente” è del 2010 ed è in perfette condizioni. Il layout interno è a tre cabine e due bagni, è motorizzato Volvo 55 cavalli, i paglioli sono in wengé, dispone di randa full batten, genoa avvolgibile, avvolgifiocco a filo coperta, elettronica completa, bimini, sprayhood, passerella e molto, molto altro. Una barca pronta a navigare. Comodi e veloci.

Beneteau 50 – 15,48 m – Un Farr è per sempre!

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con una proposta interessante. Ovvero quella di acquisire il 50% di un Beneteau 50 (15,48 x 4,48 m).

È un progetto di Bruce Farr per la crociera in tutto comfort. La scelta di un piano velico non eccessivo con una randa fornita di lazy jack e di un genoa avvolgibile, di un armo in testa a due ordini di crocette angolate verso poppa, senza volanti, è funzionale alla conduzione della barca anche da parte di un equipaggio ridotto.

Come in altri casi, anche questo 50′ ha un timone a due ruote, a tutto vantaggio dell’agibilità in pozzetto alla quale contribuisce l’assenza del trasto randa, posizionato sulla tuga. Sempre in pozzetto è installato un tavolo da pranzo ad ante abbattibili. Due i lay-out proposti da Beneteau per gli interni. Una prima versione, più funzionale al charter, prevede cinque cabine (tutte con toilette), delle quali quattro con cuccette matrimoniali e una con letti a castello. La versione proprietario è invece a tre cabine. A prua lo spazio è riservato all’ampia armatoriale con toilette e alla grande cala vele. Dal 1996 ne sono stati prodotti più di 500 esemplari.

Dall’annuncio: “Prevedo di tenere la barca al sud Italia in inverno (da stabilire dove) e poi in estate lunghe crociere nel Mediterraneo (e oltre). Volendo si può optare per qualche noleggio per ripagare le spese di gestione. Pronto subito”.

A cura di Eugenio Ruocco

