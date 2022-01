RORC Transatlantic Race: Maserati tenta il colpo al fotofinish

Sul tracking ufficiale della RORC Transatlantic Race è quasi difficile distinguerli da quanto sono vicini Powerplay, Argo e Maserati, i tre Multi 70 che si stanno giocando la vittoria della transatlantica con arrivo a Grenada, Caraibi. Non è stata affatto una regata semplice per Giovanni Soldini e l’equipaggio di Maserati: il trimarano italiano sta navigando infatti con un timone fuoriuso, che pregiudica le performance della barca su uno dei due bordi, rendendola più instabile e con un assetto rischioso alle alte velocità.

MASERATI FERITA MA IN CORSA

Maserati sta fra l’altro affrontando questa prova in assetto volante puro, con i foil a L da Oceano, per volare sull’Aliseo che in questa seconda metà di regata è diventato più stabile e meno perturbato. Dicevamo dei distacchi, minimi, tra i tre contendenti alla vittoria.

Guida Powerplay con 4 miglia di vantaggio su Argo, segue a ruota Maserati sulla scia dei due avversari. Al traguardo mancano ormai 400 miglia, che alle attuali velocità (ben superiori ai 20 nodi) dovrebbero significare ancora poco meno di 20 ore di navigazione sulla rotta diretta, qualcosa in più con il bordeggio. Il vento sembra tenere fino al traguardo, la vittoria della RORC Transatlantic Race si giocherà tutta sul filo della velocità, un campo nel quale maserati sembra comunque competitiva nonostante il problema al timone.

TRACKING

ABBONATI E SOSTIENICI, TI FACCIAMO DUE REGALI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!