Con la Tre Golfi torna il Campionato Mediterraneo ORC. Conviene esserci

Nell’ambito della storica Tre Golfi Sailing Week in programma dal 14 al 21 maggio, torna in Italia il Campionato del Mediterraneo ORC con il suo format originale di regate sulle boe e prove offshore.

Il Campionato del Mediterraneo ORC alla Tre Golfi

Le veloci e tecnologiche barche di stazza Orc tornano a solcare il Mediterraneo. E in questo 2022 lo fanno in grande. A oltre 30 anni di distanza da quando si è disputato per la prima volta e a ben 16 anni dall’ultima edizione, corsa nel 2006, rinasce infatti un classico della vela d’altura internazionale, il celebre Campionato del Mediterraneo ORC.

La competizione si svolge nell’ambito della Tre Golfi Sailing Week, la storica kermesse di regate che oltre alla vela celebra le bellezze dei tre golfi più belli d’Italia, Napoli, Salerno e Gaeta. Questi saranno il teatro, dal 14 al 21 maggio, di prove costiere e long distance, a partire dalla tradizionale Regata dei Tre Golfi. Oltre alla novità di Sorrento come nuova sede al posto di Capri, nel 2022 il programma della settimana velica partenopea è ancora più ricco. Ad affiancare la classica Regata dei Tre Golfi, alla sua 67° edizione, ci sono tre prestigiose competizioni: il Maxi European Championship, il Campionato Nazionale del Tirreno e il Campionato del Mediterraneo ORC.

Oltre 30 le barche Orc già iscritte al Campionato

Proprio quest’ultimo, aperto a tutte le imbarcazioni con rating ORC, torna con il suo originale format di regate sulle boe e prove offshore. Il Campionato del Mediterraneo ORC 2022 inizia con una long distance race di circa 150 miglia, sullo stesso percorso della classica Regata dei Tre Golfi con partenza da Napoli sabato 14 maggio; seguita da tre giorni di regate sulle boe da giovedì 19 a sabato 21 maggio nello specchio di mare fra Capri e Sorrento.

Quanto al numero di equipaggi ammessi al Campionato del Mediterraneo, il comitato organizzatore ha fissato un limite di 70 barche. A circa a 3 mesi dalla chiusura delle iscrizioni tuttavia oltre la metà delle barche ha già confermato la propria presenza; quindi, a fine gennaio, gli organizzatori valuteranno se alzare o meno il numero limite.

Un banco di prova strategico in vista del Mondiale Orc

Oltre che svolgersi in uno dei campi di regata tra i più belli del mondo, definito dal grande Straulino come lo “stadio del vento”, il Campionato del Mediterraneo Orc sarà anche un ottimo banco di prova in vista del Campionato Mondiale Orc che si correrà a fine giugno a Porto Cervo, in Sardegna. “Troppo spesso un armatore è costretto a scegliere una regata a scapito di un’altra – afferma Roberto Mottola, Presidente del Circolo Remo e Vela Italia che organizza la Tre Golfi Sailing Week – perché la mancanza di collaborazione tra circoli porta alla sovrapposizione degli eventi. Non è il nostro caso; siamo sempre molto attenti nel costruire il nostro calendario, rispettosi delle attività degli altri club; e soprattutto vogliamo rendere la vita facile agli armatori. Per questo alle barche che verranno a correre da noi per poi trasferirsi in Sardegna, offriremo ospitalità fino a fine maggio a un costo simbolico”.

Si prospetta molto alto infine il livello competitivo in acqua di questo Campionato del Mediterraneo Orc 2022: tra le barche da battere sono “Lisa R” di Giovanni Di Vincenzo con il suo forte e giovane equipaggio coordinato da Francesco Bertone e il “verde” “Daguet” di Frederic Puzin che ha vinto in ORC la Rolex Middle Sea Race 2021. Due velocissimi Ker 46 già iscritti alla competizione. La premiazione del Campionato del Mediterraneo Orc è fissata per sabato 21 maggio, con armatori ed equipaggi ospiti del Sindaco di Sorrento nella Villa Comunale della Città. Insomma ci sarà da divertirsi!

Tre Golfi Sailing Week: iscrizioni facili, regate e scenari da favola

La Tre Golfi Sailing Week è una delle competizioni più apprezzate del calendario agonistico italiano e attira da sempre il meglio della vela internazionale. È organizzata dal 14 al 21 maggio a Sorrento dal Circolo Remo e Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, UVAI, AIVE, e sotto l’egida della FIV. La Tre Golfi Sailing Week racchiude quattro eventi di altissimo profilo: la 67a Regata dei Tre Golfi, il primo Campionato Europeo Maxi, il Campionato del Mediterraneo Orc e il Campionato Nazionale del Tirreno. I Maxi yacht vengono ospitati al molo principale dell’incantevole Marina Piccola di Sorrento; mentre gli ORC saranno al porticciolo del pittoresco borgo di Piano di Sorrento: due cornici indimenticabili anche per gli eventi sociali che accoglieranno gli equipaggi.

Al fine di agevolare i partecipanti alla Tre Golfi Sailing Week le iscrizioni e la documentazione sono reperibili esclusivamente online sul sito www.tregolfisailingweek.com, mentre la segreteria organizzativa dell’evento è a disposizione degli equipaggi anche per aiutarli nella ricerca della migliore sistemazione logistica.

Basta mandare un’email all’indirizzo info@tregolfisailingweek.com.