Le regate della settimana: dall’Oceano ai campionati invernali

C’è tanta carne al fuoco nel mondo delle regate, tra sfide atlantiche come la Transatlantic Race e tante regate che si sono disputate da nord a sud nel nostro stivale. Andiamo a vedere allora cosa è successo negli ultimi giorni, con particolare attenzione al weekend appensa trascorso, su alcuni dei campi di regata italiani e non, partendo dalla RORC Transatlantic Race.

RORC, MASERATI INSEGUE (OCEANO ATLANTICO)



Vita difficile per Soldini e l’equipaggio di Maserati in Oceano. Il trimarano italiano, partito in assetto foil “aggressivo”, mostra velocità importanti ma nel bordeggio atlantico al momento resta dietro Powerplay ed Argo, gli avversari con barche gemelle. I distacchi crescono e diminuiscono con grande velocità, attualmente Maserati è a circa 130 miglia dal leader Powerplay con oltre 1500 miglia da coprire prima del traguardo.

TROFEO CAMPOBASSO, UN FINALE TRISTE (NAPOLI)

A seguito dell’improvvisa scomparsa di Claudio Brighenti, allenatore della squadra del Circolo Vela Toscolano Maderno, avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 gennaio in un albergo del lungomare di Napoli, il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, e il presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, hanno dichiarato concluso con un giorno di anticipo il Trofeo Marcello Campobasso 2022. Pertanto, non si sono svolte le prove previste per giovedì 6 gennaio e la successiva premiazione.

Una cerimonia di commiato sulla banchina del Circolo Savoia, ha chiuso idealmente la manifestazione. A margine della stessa cerimonia, i presidenti Ettorre e Cattaneo della Volta hanno chiamato i vincitori della ventottesima edizione del Trofeo Campobasso per la consegna dei trofei. La manifestazione è stata vinta da Niccolò Pulito del Tognazzi Marine Village, secondo posto per il tailandese WekaBhanubandh (Royal Varuna Yacht Club), terzo per Alessandro Maria Ricci (Lni Ostia). Il Trofeo Unicef è andato a Filippo Noto (Società Canottieri Marsala) davanti a Vittoria Berteotti (Fraglia Vela Riva) e ad un altro tailandese, Master Kitchanasiri Tanvisit (Royal Varuna Yacht Club). Coppa Branko Stancic (al concorrente che arriva da più lontano) a Master Tanvisit Kitchanasiri, di Phuket (Tailandia); Targa Irene Campobasso (prima classificata femminile) a Maria Luisa Silvestri (RYCC Savoia); Targa Laura Rolandi (miglior Circolo) al Tognazzi Marine Village.

REGATA DELLA BEFANA (RIVA DI TRAIANO)

L’ha spuntata Soul Seeker, X263 Sport di Federico Galdi, seguita da Fahrenheit, Comet 38S di Giuseppe Massoni, e da Libertine, Comet 45S di Marco Paolucci, primo in tempo reale e dunque vincitore anche del Trofeo Challenge “Chiave di Violino”, a riprova della potenza di questa imbarcazione con la quale il proprietario si sta togliendo belle soddisfazioni. Disputata anche una veleggiata, che ha visto arrivare per primo sulla linea d’arrivo il Comet 41S Wind Song di Felice Campaniello.

INVERNALE DEL PONENTE (VARAZZE -SV)

Iniziata a Varazze la 44Cup Winter, seconda manche del Campionato Invernale del Ponente con due regate portate a termine, una tra le boe e una costiera, risultati che si vanno a sommare a quelli della prima manche conclusa a dicembre.

Nella classifica generale di questa prima manche conduce in ORC Horatio, l’X41 di Massimiliano Rizzo seguito da Sangria, Elan 31 di Carlo Tadeo e LunatiKa, Sun Fast 3600 di Guido Baroni. In IRC, invece Lunatika è prima, seguono Voscia, il Comet45 di Andrea Resnati e Batanga, Italia di Guido Tabellini. Nei GranCrociera, Mediterranea l’X 362 di Marco Pierucci guida la classifica davanti a Parthenope, Dufour 350 di Vincenzo Pallonetto e Charras 2, Hanse 370 di Havana Vela.

La classifica generale del Campionato Invernale del Ponente dopo 7 prove con uno scarto vede al comando in ORC Batanga seguito da Lunatika e da Horatio mentre in IRC, Lunatika precede Farfalllina, il Corsa 915 di Davide Noli e Batanga. In Gran Crociera, Mediterranea è sempre saldamente al comando seguita da Prospettica, Comet 41 di Vittorio Giardini e Ziggy, Grand Soleil 32 di Andrea Nasuti.

INVERNALE DEL TIGULLIO (CHIAVARI-GE)

Si chiude dopo cinque prove la seconda delle tre manche del 46° Campionato Invernale Golfo del Tigullio. Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (Yacht Club Italiano) festeggia l’affermazione nella classe ORC 1 dopo un serratissimo confronto con Tengher di Alberto Magnani (Yacht Club Italiano), vincitore di due delle tre regate disputate nel week end. È decisiva per Ghislanzoni la vittoria registrata nell’ultima sfida di questa equilibratissima seconda manche. Nella classifica generale, dietro Chestress3 e Tenger, si classificano Blue Sky di Claudio Terrieri (CV Ravennate) e Capitani Coraggiosi di Felcini e Santoro (YC Chiavari).

Due vittorie su tre prove nel gruppo 2 classe ORC spingono Baciottinho verso la leaderhip della seconda manche. L’equipaggio di Roberto Gagliardi (CV Bellano) precede Ocesse (Oriano Lanfranconi-Compagnia Vela dei Marmi), vincitore della prima regata del week end, e First…issima di Fabio Montale (Yacht Club Italiano). Filotto di successi per Jeniale! di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) tre su tre tra sabato e domenica, cinque su cinque nella seconda manche. Secondo classificato GS Design di Claudio Cicconetti (Circolo Vele Vernazzolesi) e terzo J Spirit di Marco Buzzo (LNI Santa Margherita Ligure).

