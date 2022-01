BARCA DA PESCA Cosa non può mancare a bordo?

Garmin, con la sua gamma di chartplotter, antenne, trasduttori, VHF, camere e tanto altro è al fianco di tutti i tipi di armatore. Oltre alle soluzioni per barche fino a 13 metri, fino a 16 metri, fino a 21 metri e per i superyacht, nel suo stand alla Milano Yachting Week trovi dell’altro. Ci sono gli schemi di collegamento che gli esperti consigliano per le barche da pesca!

Barca da Pesca: ecco cosa consigliano gli esperti

Cosa dev’esserci a bordo di una barca da pesca di 7 metri secondo Garmin? Basta visitare lo stand alla Milano Yachting Week per capire quali sono gli strumenti più importanti, quelli che non possono mancare nell’elettronica di bordo. La configurazione consigliata comprende tutta l’elettronica utile per la sicurezza e gli alleati preziosi durante la navigazione, ma ecco gli indispensabili per la pesca.

Il nuovo ecoscandaglio Panoptix LiveScope è composto dalla black-box GLS 10 e dal trasduttore LVS32 . La configurazione plug-and-play consente un’installazione facile e si integra perfettamente con i chartplotter Garmin compatibili. È possibile accoppiare la nuova tecnologia Panoptix LiveScope con un trasduttore Garmin All-in-one ed avere il massimo supporto per le tue uscite di pesca: CHIRP, ClearVü, SideVü e Panoptix LiveScope.

e dal trasduttore . La configurazione plug-and-play consente un’installazione facile e si integra perfettamente con i chartplotter Garmin compatibili. È possibile accoppiare la nuova tecnologia Panoptix LiveScope con un trasduttore Garmin All-in-one ed avere il massimo supporto per le tue uscite di pesca: CHIRP, ClearVü, SideVü e Panoptix LiveScope. Il trasduttore passante in bronzo AIRMAR B-117 è ideale per le velocità elevate. Ideale per gli scafi in vetroresina o in legno, è un trasduttore con gambo corto da 8 pin e 600 W consente una profondità di 800-1.200 piedi (244-366 metri); una frequenza operativa di 50-200 kHz; un’ampiezza di raggio di 45-12 gradi e un’inclinazione di 0-7 gradi.

