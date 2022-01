Il New York Yacht Club “licenzia” il Commodoro e lancia la nuova sfida alla Coppa America

Non avevamo risparmiato critiche e un po’ di ironia riguardo la decisione del New York Yacht Club di abbandonare la Coppa America, ma evidentemente non eravamo i soli a pensarla in questo modo. Al termine di un clamoroso ribaltone, che ha visto la sostituzione del Commodoro Christopher J. Culver con il suo vice, Paul M. Zabetakis, armatore di uno Swan 42, velista sportivo appassionato di regate, il Club ha deciso di cambiare rotta.

Il New York Yacht Club e American Magic hanno infatti deciso di rinnovare la loro collaborazione e di lanciare una nuova sfida per tentare di riportare in patria l’America’s Cup, che gli americani hanno detenuto per ben 132 anni di fila.

DAI VERTICI DI AMERICAN MAGIC

“Abbiamo intenzione di competere nell’AC37 e siamo affamati e altamente motivati ad essere il team più innovativo dentro e fuori dall’acqua”, ha osservato Hap Fauth, Principal di American Magic. “Siamo orgogliosi di come il nostro team si sia ripreso durante l’AC36, ma abbiamo delle questioni in sospeso e siamo impegnati a investire in tecnologia, design, innovazione e talento per essere posizionati al meglio per portare a casa l’America’s Cup” ha concluso Fauth, che è anche uno dei due finanziatori, insieme a Doug DeVos.

Alla guida del team dovrebbe essere confermato Therry Hutchinson, mentre l’altro grande escluso potrebbe essere Dean Barker, visto molto in difficoltà sugli AC 75, e sostituito da Paul Godison, britannico, ma che ha i requisiti di passaporto per potere rimanere dentro il team anche con le nuove regole della futura Coppa.

“L’America’s Cup rimane la vetta più alta della vela e una delle sfide più difficili nel mondo dello sport”, ha osservato Paul M. Zabetakis, M.D., Commodoro del New York Yacht Club. “Le lezioni apprese durante la nostra precedente campagna, combinate con le risorse fisiche e intellettuali di American Magic e l’impegno in più cicli, ci assicureranno di arrivare a questa sfida con la convinzione di poterla vincere”, ha concluso Zabetakis.

