Mobil Tech è un’azienda presente da anni nell’industria dei camper. Nel suo stabilimento di Desio, in Brianza, vengono progettati e prodotti generatori termoelettrici e antenne satellitari: attrezzature conosciute da tutto il mercato. Negli ultimi anni hanno deciso di buttarsi anche nel mercato della nautica, con un prodotto davvero rivoluzionario.

Di che si tratta? Ve lo spiegano con un video

Nello stand di Mobil Tech alla Milano Yachting Week trovate una videointervista alla marketing manager Vera Vaselli. Con poche parole vi spiega come funziona il generatore Zeus200, un prodotto perfetto per essere utilizzato in barca. All’interno dello stand trovate anche tutti i dati tecnici, le caratteristiche e le informazioni dettagliate.

Emissioni e rumore (quasi) a zero!

Siete in rada per la notte e volete avere energia: accendete lo Zeus200 che vi farà dormire sonni tranquilli e vi garantirà l’energia necessaria a bordo. Meno di 30 decibel a sette metri, praticamente non si sente. E il motore… non c’è perché sfrutta uno speciale sistema di generazione di energia, che è quello che utilizza la NASA per le sue missioni nello spazio. E le emissioni? Praticamente nulle: quindi è ecologico e rispettoso dell’ambiente. Quanta energia produce? 400 Ampere al giorno, 200 watt di potenza erogata e può essere collegato a pannelli solari e sistemi eolici. Ci pensa Zeus200 a smistare l’energia prodotta alle batterie di bordo. Lo puoi installare ovunque, su piccole e grandi barche: pesa solo 36,5 kg e misura solo 67x35x33 cm.

Se vuoi installare uno Zeus200 a bordo contatta Mobil Tech

Scopri come avere questo generatore sulla tua barca visitando subito il prodotto nello stand alla Milano Yachting Week Cliccando qui potrai anche dialogare direttamente con gli esperti di Mobil Tech, ti basta riempire il form mail che trovi all’interno della pagina.