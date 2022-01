I cantieri del mondo delle barche a vela sono in movimento nonostante sia saltato, causa Covid, il Boot Dusseldorf. Vi abbiamo raccontato delle manovre dei grandi big francesi, in questa seconda puntata andiamo a vedere invece come si stanno muovendo i cantieri nord europei, in particolare i due marchi iconici X-Yachts e Hallberg Rassy.

I CANTIERI NORDICI

Il Boot per i cantieri del nord Europa doveva essere come da tradizione la fiera di casa. Se Bavaria e Hanse avevano deciso di anticipare la concorrenza presentando le loro due novità, il Bavaria C 38 e l’Hanse 60, tra i Saloni di Cannes, Genova e Barcellona, X-Yachts e Hallberg-Rassy si erano riservate alcune cartucce per il Boot. Poco male, i modelli nuovi sono comunque già in rampa di lancio per questo 2022 e promettono di essere dei veri best seller.

I danesi in realtà hanno presentato il loro nuovo X5.6 già a Cannes e a Genova, per il 2022 la novità sarà la riedizione di un modello di grande successo, l’X4.3 nella versione MK2.

Si tratta di un upgrade di quello che è stato, negli ultimi anni, uno dei modelli più venduti del cantiere.

Gli svedesi invece si presentano con quello che nelle intenzioni vuole essere un altro modello cult, il nuovo Hallberg Rassy 50.

Una barca “totale”, rinnovata nel look con una gradevole tuga corta, a pozzetto centrale, e con un piano velico e una carena studiati per garantire marinità ma anche performance. Da notare come Hallberg Rassy stia progressivamente svecchiando la sua gamma, con alcune piccole e grandi novità estetiche e funzionali, senza però snaturare lo stile delle barche che hanno reso celebre il marchio. Innovare restando se stessi è il nuovo mantra di Hallberg.

