Come festeggiamo la Befana al Giornale della Vela? Quest’anno al camino abbiamo appeso delle calze speciali. Sono le sacche da barca esclusive che Rivelami ha realizzato per noi e che potete acquistare con un click!

Le nostre sacche da barca esclusive ed ecologiche

Ecologiche (sono realizzate con vele riciclate), resistenti e soprattutto belle, brandizzate con l’esclusivo logo del Giornale della Vela, ideato dal celebre grafico Bob Noorda. Borse multiuso utili in barca, in casa o in gite all’aperto.

Sacca Marino

C’è la sacca Marino: la puoi riempire dall’alto, oppure dalla comoda Zip laterale che ti permette di raggiungere le tue cose con maggior facilità. La tracolla regolabile ti permette di portarla a spalla o come se fosse uno zaino.

Sacca Marina

Poi c’è la sacca Marina: puoi usarla come pratica e infinitamente capiente borsa da spiaggia, per la spesa della tua cambusa, oppure usarla in barca come cesta lavanderia: sarà facile scendere a terra con i panni da lavare. Perfetta anche per i giochi dei bimbi. Più che una borsa è un tutto fare!

Il dondo portaoggetti

E infine c’è il “Dondo”, ovvero il portaoggetti del marinaio che in casa o a bordo puoi appendere dove vuoi.

Nella calza: il superabbonamento con due regali!

E cosa abbiamo messo nella calza per i nostri amici velisti? Semplice. Un abbonamento annuale al Giornale della Vela, perché fino al 31 gennaio chi si abbona spendendo solo 49 euro invece che 71,50 riceve, oltre ai canonici 11 numeri della rivista, due regali imperdibili.

Il primo è il CalendarioPoster 2022, che contiene 14 immagini spettacolari per non scendere mai da bordo anche a casa, il secondo è la storia della vela via mail. Due volte alla settimana gli abbonati ricevono via mail i pdf con i migliori articoli apparsi sulle pagine del Giornale della Vela, dal 1975 ad oggi…

Potete abbonarvi o regalare un abbonamento QUI.