Barche nuove in arrivo: ecco cosa fanno i big francesi

Il Boot Dusseldorf è saltato anche quest’anno a causa dell’emergenza Covid, ma ciò non significa che per il mondo della vela mancheranno le novità, anzi. Diversi marchi infatti avevano programmato per il salone tedesco l’anteprima mondiale delle loro novità, prepariamoci dunque a vederle in acqua nelle prossime settimane.

Ce ne sarà un po’ per tutti i gusti, da barche tra i 10 e i 12 metri, fino ai veri megayacht, sia per gli amanti della crociera che per quelli sportivi. La richiesta di barche è in crescita, e per questo sia i grandi player che anche i più piccoli si stanno muovendo per portare sul mercato diverse nuove proposte. In quest’articolo abbiamo iniziato a passare in rassegna alcune delle novità varate da poco, molte delle quali in anteprima mondiale.

COSA FANNO I BIG FRANCESI

Beneteau, Jeanneau, Dufour, i big d’oltralpe che producono monoscafi per il 2022 hanno vari colpi in canna. Beneteau presenterà il nuovo Oceanis 34.1 e l’attesissimo First 36:un ritorno alla produzione di nuovi modelli di media e piccola taglia, una scelta che delineerebbe una strategia di mercato. Il First 36 in particolare è una barca attesa da tempo: la firma di Manuard promette prestazioni, ma sarà una barca ibrida adatta anche alla crociera.

Anche Dufour ha scelto di presentare una barca intorno ai 10 metri, il Dufour 32. Un progetto innovativo dal punto di vista dell’utilizzo degli spazi esterni, oltre che nelle possibilità di personalizzazione di alcuni elementi.

Jeanneau si presenta invece con un doppio colpo a coprire la fascia bassa e alta della sua gamma, ovvero il nuovo Sun Odyssey 380 e il Jeanneau Yachts 60, le due ultime varate in attesa che arrivi anche il Jeanneau Yachts 65.

