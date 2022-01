Cork, Valencia o Jeddah: a chi la prossima Coppa America?

La sede della 37ma America’s cup è diventata una sorta di “tormentone”. Cork, Malaga, Barcellona, Valencia, Jeddah, e chi più ne ha e più ne metta. Tra finti scoop e qualche vera notizia, ci avviciniamo lentamente a quel marzo 2022 indicato come periodo in cui verrà finalmente svelato il luogo dove si disputerà la prossima Coppa America. Quale sede quindi è realmente in vantaggio per ospitare la prossima edizione?

CORK IN POLE POSITION

Partiamo dalla notizia concreta, pubblicata dal quotidiano irlandese Irish Examiner, secondo la quale una commissione in rappresentanza di Ineos Team UK, il Challenge of Record, e Team New Zealand, il defender, avrebbe fatto un accurato sopralluogo proprio a Cork, in Irlanda, per valutare gli spazi a terra lungo il fiume Lee di proprietà pubblica. C’è di più, alla cosa si sta interessando anche il Ministero dello Sport irlandese che sta quantificando le risorse necessarie per potere contribuire all’operazione. I conti dicono che per portare la Coppa America a Cork, servono non meno di 60 milioni di euro, cifra inferiore a quella richiesta originariamente da Team New Zealand che si aggirava vicino ai 100. La trattativa è avviata e Cork avrebbe il pieno appoggio di Ben Ainslie e degli inglesi di Ineos Team UK. Il Baronetto, vistosi rifiutato la proposta “indecente” di ospitare la Coppa nelle acque di casa del Solent, vede di buon occhio la vicina Cork che lo farebbe sentire quasi a casa e sarebbe molto comoda come logistica per il suo team.

LE ALTRE OPZIONI

I neozelandesi invece preferirebbero, per ragioni economiche e non solo, l’opzione Jeddah in Arabia Saudita. Ma nessuno degli sfidanti vede la soluzione di buon occhio, suonerebbe un po’ come una Coppa “venduta” e a livello d’immagine l’appeal dell’operazione sia in seno a Prada che negli altri team resta bassissima.

Restano poi le opzioni spagnole. Valencia su tutte, che avrebbe già le strutture a terra predisposte, con Barcellona sullo sfondo anche se si tratta di una voce quest’ultima che non ha mai avuto riscontri concreti, ma non va esclusa totalmente. Di effettivo c’era stato, mesi fa, l’interessamento del Governo di Madrid, che aveva sondato il terreno con i kiwi per avere qualche cifra più concreta. Una Coppa America al caldo della Costa Brava sarebbe cosa estremamente gradita al pubblico europeo e italiano in particolare, e se Bertelli sarà ancora disposto a fare da sponsor ufficiale dell’evento la sua voce potrebbe tornare a contare parecchio. Sembrerebbe quindi che possa essere un derby tutto europeo, quello che andrà in scena nelle prossime settimane e che presto ci dirà dove andremo a seguire la prossima America’s Cup. E se invece ci fosse una sorpresa last minute inattesa?

Mauro Giuffrè

