BARCHE USATE Tre Swan incredibili sotto i 50 piedi

Gli Swan sono barche uniche, nate per regalare performance ed emozioni uniche a chi decide di sceglierle. Il cantiere ha prodotto tantissimi modelli di successo nella sua storia, e molti di questi sono ancora in perfetto stato in giro per il Mondo. Nautor’s Swan Brokerage è l’hub dove si possono trovare alcuni di questi esemplari unici, certificati e garantiti.

Swan 40 – Solenia

Un piccolo grande capolavoro firmato Gérman Frers. Solenia è uno Swan 40 visibile in Toscana all’Argentario, è il modello n. 48 uscito dal cantiere, terminato nel 1999. Esemplare perfettamente conservato, lo trovate qui. Cucina con doppio lavello in acciaio inox, frigo, forno e fuochi trovano spazio nell’ampio quadrato di questa barca, che può sfruttare un baglio massimo di 4 metri.

Swan 46 – Amadeus

La tradizionale cura dei particolari dello stile Nautor si ritrova anche nell’Amadeus, dove gli interni sono in teak come la coperta, e studiati nei minimi dettagli. Il salone di questo 46 piedi accoglie due divani imbottiti posti uno di fronte all’altro. Il primo a U può ospitare fino a 6 persone, il secondo fino a 3 mentre al centro del salone trova posto un tavolo ad ali abbattibili che può agevolmente accogliere 6 ospiti.

Swan 48 – Stella Maris I

La configurazione in tre cabine dello Stella Maris I è in linea con l’anima da yacht per crociere in famiglia che contraddistingue gli Swan 48. Le due cabine di prua sono doppie, con cuccette sospese, armadietti pensili, piccoli scaffali e due cassetti sotto alla cuccetta inferiore. Nella cabina armatoriale di poppa troviamo un letto matrimoniale centrale, una scrivania, ripiani e armadietti per lo stivaggio. Nel salone dello Stella Maris I invece troviamo un tavolo in teak con porta bottiglie, doppio divano di cui uno a L e una seduta doppia, armadietti, libreria e cassetti per utensili.