Alla scoperta dei cantieri che producono i catamarani da crociera

Si parla molto del boom di catamarani e di come i due scafi stiano attirando anche pubblico dal mondo delle barche a motore. I catamarani da crociera sono senza dubbio una delle principali tendenze nel mondo della nautica, e a certificarlo sono i numeri che raccontano di un settore in costante crescita. Abbiamo deciso di passare allora in rassegna i principali produttori di catamarani e multuscafi da crociera, per fare una panoramica sulle loro gamme e scoprire cosa c’è di nuovo sul mercato. In questa prima puntata di questo approfondimento non mancheranno i catamarani per tutti i gusti.

Allures

I maghi dell’alluminio hanno deciso di sbarcare nel mondo dei multiscafi da crociera. Al momento la gamma conta del modello in foto, il C 47.9 (lungh. 14,60 m – largh. 7,35 m). Anche sui due scafi il cantiere ha intenzione di portare il dna dei suoi monoscafi. Se la costruzione in alluminio è “scontata” , il cat avrà anche una filosofia da barca gira mondo in continuità con il resto della produzione del cantiere, ma con qualche concessione in più in termini di look sportivo ed estetica ricercata.

Catana

I catamarani di questo brand, che oggi comprende due modelli da 14 a 16 metri, hanno sempre puntato sulle performance oltre che sul comfort. Rete a prua, derive regolabili, costruzione in carbonio, sono queste le caratteristiche dei Catana, cat da crociera si, ma abituati a navigare quasi sempre con velocità a due cifre e a bolinare come si deve. Sulla bolina a fare la differenza sono le derive, che raramente vediamo sui cat da crociera, ma fanno la differenza.

Nella foto il render del nuovo Ocean Class (lungh. 14,99 m – largh. 7,83 m), che andrà in acqua nel 2022, e oltre alle performance avrà una filosofia più orientata alle lunghe navigazioni.

C-Catamarans

C-Cat, con una gamma di quattro modelli da 11 a 19 metri, è una delle vie “italiane” al catamarano. Il cantiere ha esordito qualche anno fa con il C Cat 37, per poi proseguire con il 48, caratterizzando la propria produzione per un’impronta dedicata alla crociera sportiva. Il Made in Italy in questo caso dimostra che anche anche noi, sui multiscafi, ce la caviamo bene. Nella foto il C Cat 48 (lungh. 14,80 m – largh. 7,30 m), progetto del designer francese François Perus, un cat pensato per la crociera sportiva con rete a prua e prue affilate che testimoniano questa filosofia.

Dufour

Ormai da qualche anno Dufour è entrato nel mondo dei catamarani. Al momento con una sola barca, il Dufour Cat 48 in foto (lungh. 14,70 m – largh. 8 m). Il progetto di questa barca è firmato dallo studio Felci Yachts Design, storico partner del colosso francese. Il ponte di coperta ha un design moderno, con albero arretrato e genoa autovirante rollabile. Le carene hanno prue rovesciate e linee pulite che conferiscono a questa barca l'eleganza caratteristica del cantiere e anche un tocco di look ricercato che non guasta mai.

Excess

Il brand Excess è relativamente giovane. Nato da una costola di Beneteau, gruppo di cui fa parte, vuole essere l’alternativa più sportiva rispetto ai Lagoon, l’altro marchio del colosso transalpino. Al momento la gamma ha tre modelli da 11 a 14 metri, il 12 e il 15 derivati dalla “piattaforma” progettuale dei Lagoon e potenziati nel piano velico oltre che rivisti in molte altre soluzioni. L’Excess 11 (lungh. 11,33 m – largh. 6,59 m), in foto, è invece un progetto del tutto originale e pensato soprattutto per la crociera armatoriale. Il cantiere oltre alla versione standard ne propone una con piano velico maggiorato.

