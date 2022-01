Dal 1° gennaio all’ultimo dell’anno: così sai sempre che tempo farà

Volete iniziare l’anno col piede giusto? Affidatevi ai professionisti delle previsioni meteorologiche. Gli esperti di Meteomed vi garantiscono un servizio affidabile, personalizzato e sempre disponibile. Hanno diverse formule di abbonamento, sottoscrivibili quando volete per avere zero sorprese quando pianificate di uscire in mare tutto l’anno!

Dati affidabili e modello previsionale proprietario

Meteomed dispone di una vasta gamma di servizi pensati su misura per assistere privati, compagnie marittime e di navigazione, società di charter e marina. La centrale operativa ospita oltre venti esperti meteorologi al lavoro per garantire un aggiornamento costante, e avere sempre previsioni accuratissime. I dati grezzi vengono direttamente dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts e vengono rielaborati sulla base del modello previsionale sviluppato dalla società per il Mediterraneo.

Previsioni aggiornate dove vuoi e quando vuoi

Bollettini, allerte e previsioni dettagliate con carte sinottiche e cartografiche sono disponibili h24 nel modo più comodo per voi. PC, tablet o smartphone sono perfetti per consultare la WebApp del servizio e navigare con semplicità per cercare tutti i dati previsionali che vi interessano, ma non finisce qui. Meteomed mette infatti a disposizione dei suoi abbonati tantissimi modi per restare aggiornati in tempo reale sul meteo, notifiche web e mobile, SMS, e-mail… insomma, scegliete voi il metodo che vi è più comodo per ricevere le previsioni live tutto il giorno.

Scopri i servizi nel dettaglio e contatta direttamente Meteomed

Clicca qui per entrare nello stand di Meteomed alla Milano Yachting Week. Trovi tutti i dettagli sulle formule di abbonamento, i servizi inclusi e i prezzi. Riempi il form mail per entrare subito in contatto diretto con loro!