More 40, i segreti del performance cruiser croato dal cuore italiano

C’è un cantiere che costruisce barche sportive, in Croazia, e le fa progettare da uno studio di designers italiani, il Cossutti Yacht Design.

Questo cantiere si chiama More e una di queste barche è il 12 metri More 40, ma ci sono anche nuovi progetti in arrivo come il 50’ sempre a firma Cossutti. Si tratta di un marchio che parla il linguaggio dei performance cruiser di razza: barche che, sia pur comode, hanno un livello di volumi, tra interni e carena, e un rapporto tra superficie velica e dislocamento, che le colloca a diritto nel segmento delle barche sportive.

Vocazione sportiva

Il More 40 è una barca molto interessante se stiamo cercando un mezzo che nelle brezze estive ci faccia dimenticare il rumore del motore e magari durante i mesi freddi ci faccia divertire anche nelle regate di club e non solo in quelle.

Lo Studio Cossutti per questo 40 ha disegnato una carena dalle forme morbide e non eccessivamente tese, con volumi posteriori dolci e senza spigoli. Le linee di poppa sono alte sull’acqua, vanno in immersione a barca sbandata, un accorgimento tipico delle barche che guardano anche al rating per le regate e vogliono avere una superficie bagnata, con vento leggero, ridotta.

Questo per far si che la barca sia sufficientemente all round e non orientata alle performance solo a determinate andature. Tutto ciò senza penalizzare il comfort: con un baglio massimo di 4 metri i progettisti hanno comunque ricreato dei volumi interni adatti per la crociera e all’insegna della comodità. Non a caso il More 40 è stato molto richiesto anche dalle società di charter croate, che hanno avuto la possibilità di presentare ai clienti un prodotto diverso rispetto al solito. Anche perché la barca ha dei layout di manovre ben organizzati che consentono di condurla con relativa facilità, “domando” i suoi cavalli senza problemi.

Gli interni

Gli interni come dicevamo sono perfetti per la crociera e con uno stile sobrio, come abbiamo avuto modo di notare durante una visita a bordo in occasione del Salone Nautico di Genova. I layout prevedono due opzioni di scelta, con due o tre cabine rispettivamente con 1 toilette e tavolo da carteggio o due toilette.

In entrambi i casi una classica cucina a L è collocata nella zona destra degli interni; il salone ha un grande divano a U a dritta e uno lineare per il riposo a dritta; la cabina di prua è la classica armatoriale con letto king size; grazie ai volumi di prua dello scafo il letto è ampio e comodo, lo stesso per la cabina doppia di poppa.

Decisamente apprezzabile la luminosità interna. La tuga ha infatti lunghi punti luce, stessa cosa per lo scafo. In dinette grazie a queste scelte l’effetto di luce naturale è notevole. Buono il livello generale delle finiture, in piena linea con il prezzo di partenza.

La scheda barca del More 40

Lungh. f.t.: 11,99 m

Largh.: 4 m

Pesc.: 2,40 m

Disloc.: 7.500 kg

Sup.ve.: 96 mq

Cantiere: More Yachts

Prezzo IVA esclusa: 199.000 euro

Progetto: Cossutti Yacht Design

www.mediaship.it

I “concorrenti” del More 40:

Azuree 41

Lungh. f.t.: 12,50 m

Largh.: 3,94 m

Disloc.: 8.360 kg

Sup. vel.: 100 mq

www.sirnew.com

IY 11.98

Lungh. f.t.: 11,98 m

Largh.: 3,98 m

Disloc.: 6.200 kg

Sup. vel.: 93 mq

www.italiayachts.com

Dehler 42

Lungh. f.t.: 12,40 m

Largh.: 3,93 m

Disloc.: 7.980 kg

Sup. vel.: 91 mq

www.dehler.it

