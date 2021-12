Rolex Sydney Hobart: il Tp 52 Ichi Ban verso una storia tripletta

Tempo di primi verdetti alla Rolex Sydney Hobart 2021: mentre la seconda parte della flotta naviga verso il traguardo in Tasmania, iniziano a essere più concreti i calcoli per decretare il vincitore generale in tempo compensato. I Line Honours sono andati al RP 100 Black Jack per la vittoria generale ci sarà da aspettare ancora un po’, ma si stanno delineando già alcune posizioni di forza.

IL TP 52 ICHI BAN VERSO LA VITTORIA?

La prima barca indiziata per diventare la vincitrice di quest’edizione 2021 della Rolex Sydney Hobart è il Tp 52 Ichi Ban di Matt Allen, un nome che in Australia conoscono bene, data al momento al primo posto. Allen infatti è un veterano di questa regata, avendo partecipato a oltre 30 edizioni, e proprio con Ichi Ban ha già vinto la Rolex Sydney Hobart nel 2017 e nel 2019. Varata proprio nel 2017, Ichi Ban si è sempre distinta nelle regate nazionali australiane, oltre a conquistare la vittoria della Hobart al primo tentativo.

Se il risultato di queste ore venisse confermato anche dopo l’arrivo, Ichi Ban sarebbe la seconda barca nella storia della Rolex Sydney Hobart a vincere per tre volte la regata. Nella classifica provvisoria al secondo posto c’è un altro Tp 52, Celestial di Sam Haynes, terzo posto per il Caprice 40 Chutzpah di Bruce Taylor.

