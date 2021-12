30 nodi sotto spinnaker: come prendere una mano di terzaroli?

Prendere una mano di terzaroli in poppa con 30 nodi di vento sotto spinnaker? Si può e non c’è bisogno di ammainare lo spi o andare al vento, si può continuare a tenere la stessa andatura, basta sfruttare il vento apparente. Cosa significa? Quando la barca sotto spinnaker parte in surf toccando i 12-15 nodi, con un vento reale di 28-30 nodi avremo un apparente di 13-15 sulle vele e quindi un carico ampiamente minore. Proprio quando la barca parte in surf su un’onda è il momento di aprire la drizza randa e farla scendere quanto basta per prendere la mano di terzaroli, come l’equipaggio in questo video. Più veloce è la barca in poppa, meno carico avrà sulle vele.

