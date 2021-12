BARCHE USATE Vendono cinque barche da crociera da 9,22 a 11 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 9,22 a 11 metri perfette per la crociera! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 9,22 m a 11 m

Camper & Nicholson 303 – 9,22 m – Piccolo grande classico

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un piccolo grande classico, non immatricolato. Un Nicholson 303 (9,22 x 3,12 m) dello storico cantiere Camper & Nicholson, in produzione dal 1979 al 1985 su progetto del grande designer neozelandese Ron Holland, uno dei maghi dello IOR.

La barca che vi proponiamo, visibile a Genova, è del 1985. E’ dotata di pellicola antivegetativa, applicata nel 2018.

Drizze genoa e gennaker sono in Dyneema, le altre sono cime Marlow double braid. Tutta l’elettronica è stata sostituita nel 2018. Il motore è stato revisionato nel 2018 (solenoide motorino di avviamento ed alternatore nel 2021). L’alternatore è stato sostituito, dal normale 35 ah all’opzionale 55 ah. Il prezzo è interessante.

Hanse 315 – 9,62 m – Una “piccola” per divertirsi

Proseguiamo con la seconda delle barche usate in rassegna: c’è un Hanse 315 (9,62 x 3,35 m) in vendita ad Andora (Savona), in perfette condizioni, iperaccessoriato e pronto a portarvi in crociera.

Ma che barca è la piccola di Hanse, progettata nel 2015 da Judel/Vroljik e tutt’ora in produzione? Esternamente, Judel e Vroljik hanno optato per un design “classico” (niente spigoli o soluzioni “mainstream”), caratterizzato da una coperta pulita e da un pozzetto ben dimensionato, dove vengono rinviate tutte le manovre e con specchio di poppa abbattibile.

Gli interni, trattandosi di un 9,62 metri (fuori tutto, perché la lunghezza della barca è 9.10 m) sono ampi, alti e luminosi grazie alle numerose finestrature. Nel quadrato, a sinistra trova spazio un bagno molto spazioso con doccia. A destra la cucina a L ben accessoriata.

A prua sono disponibili due varianti di design: quella con paratia aperta e doppia cuccetta (ideale per giovani famiglie con tanti bambini), o quella con paratia chiusa, armadio extra, piccola seduta e doppia cuccetta. A poppa, invece, c’è una cuccetta per gli ospiti King Size, disposta trasversalmente rispetto al pozzetto. Tutte le cuccette sono lunghe oltre 2 m.

Il modello che vi proponiamo è quello con paratia di prua chiusa: è del 2017, ha gli interni in ciliegio, il pozzetto e i camminamenti laterali in teak sintetico ed è motorizzato Volvo Penta 21 cavalli. Tra le dotazioni, autopilota, plotter, vhf, randa full batten e fiocco Elvstrom.

Southerly 105 – 10,54 m – C’è la mano di Dick Carter!

Proseguiamo con la terza delle barche usate in rassegna sul nostro mercatino. Stiamo parlando di un Southerly 105 (10,54 x 3,65 m) del 1982. La costruzione di questa barca fu affidata al cantiere Northshore Yachts Yard su disegno del mitico Dick Carter, il progettista di barche iconiche dell’età dell’oro delle regate d’altura come Rabbit, Benbow, Caligù IV, Chica Tica III, Coriolan, Esprit de Rueil, Frigate, Orca, Pharao solo per citarne alcune.

Il progetto di quello che inizialmente si chiamava Southerly 33, disegnato dalla Carter Offshore Design Inc nel 1978, discende dal prototipo “Red Rooster” vincitore del Fastnet 1969 soprattutto grazie alla sua deriva pivottante a quel tempo non penalizzata. e membro della squadra USA vincitrice dell’Admiral’s Cup. Per motivi “commerciali” viene successivamente presentato come “Southerly 105” cioè 10,50 metri.

Questo particolare e robusto sloop è caratterizzato dal pozzetto centrale, la deriva mobile e la timoneria interna. Tutte soluzioni che fanno del Southerly 105 una barca marina e sicura, ideale per qualsiasi tipo di mare e navigazione.

Il modello che vi proponiamo, visibile a Viareggio, è dotato di Motore Yanmar 3JH4E Diesel aspirato 3cilindri 36.3 hp a 2907 giri (del 2010) e scafo in vetroresina con ultima stratificazione in epossidica immune all’osmosi. Prezzo molto interessante.

Dufour 360 GL – 10,73 m – Spazi XXL dal mago Felci

La quarta delle barche in vendita sul nostro mercatino è un Dufour 360 GL (10,73 x 3,53 m). Lo sforzo del progetto di Felci è stato quello di massimizzare gli spazi a bordo e le prestazioni a vela grazie a un nuovo profilo del timone. Le caratteristiche distintive rimangono l’ampio baglio e lo spigolo dello scafo.

La vera novità della barca, uscita nel 2018, è il design studiato per la tuga e la coperta, con ampie finestrature per illuminare gli interni e tutte le manovre rinviate sottocoperta. Sorprende lo spazio in coperta con grande plancetta bagno, un grande tavolo fisso in pozzetto e una postazione cucina integrata nella poppa. Sottocoperta scelta tra due o tre cabine.

Insomma, la barca ideale non solo per uscite giornaliere ma anche per fare una vera crociera con amici o famiglia.

Il modello in rassegna, visibile a La Spezia, in Liguria è del 2020 ed è in perfette condizioni. La lunghezza della barca escluse sporgenze è di 9,99 m, quindi non va immatricolata. E’ la versione a due cabine e un bagno, dotata di ogni accessorio e comodità e di motore 29 cavalli.

Oceanis Clipper 373 – 11,25 m – Sempreverde da crociera

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con un sempreverde da crociera. Un Oceanis Clipper 373 (11,25 x 3,75), progetto dello studio Berret-Racoupeau rimasto in produzione per un periodo breve, dal 2003 al 2005. Una barca solida pensata per il navigare comodo (66,52 mq di vele bianche per un dislocamento a vuoto di 6630 kg) che veniva proposta nella versione a due o tre cabine.

Il modello che trovate sul nostro mercatino è quello a due cabine, completate da un ampio bagno e una dinette in cui possono dormire 2/3 persone; tra le sue dotazioni il plotter touch Raymarine, la motorizzazione Yanmar 40 cavalli con elica abbattibile, randa steccata con lazybag, genoa e rollafiocco, bimini, sprayhood e coperture, doppio frigorifero, riscaldamento, TV. Capite bene come questo Oceanis Clipper 373 del 2005 sia votato al comfort. La barca è visibile a Cecina (Livorno).

A cura di Eugenio Ruocco

