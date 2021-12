Dissalatore da barca: un lusso solo per barche grandi? Ora non più!

Un tempo avere il dissalatore a bordo era un lusso riservato a barche grandi e importanti, anche perché si trattava di prodotti di un certo peso e ingombro, non instancabili su tutte le barche. Oggi invece sul mercato esistono tante alternative, alcune specificamente prodotte per le barche più piccole, come le soluzioni efficienti e silenziose che Schenker espone alla Milano Yachting Week.

Il dissalatore per le barche più piccole

Lo Zen 30 è il piccolo di casa Schenker tra i dissalatori della gamma Zen. Gli esperti tecnici dell’azienda lo consigliano per barche a vela e catamarani da 25 a 25 piedi, ma addirittura si può installare sulle canoe oceaniche. Pesa appena 21 chilogrammi e ha un ingombro minimo, riesce a produrre fino a 30 litri di acqua all’ora con un consumo attorno ai 110 watt. Compatti e silenziosi, il dissalatore Zen, anche negli altri modelli Zen 50, Zen 100 e Zen 150, hanno avuto successo nel Mondo, tant’è vero che Schenker oggi distribuisce in 34 paesi differenti.

Le alternative per chi vuole più acqua (o ha una barca più grande)

All’interno della gamma Zen di Schenker, che trovate esposta alla Milano Yachting Week, esistono altri modelli di dissalatori per chi cerca una produzione oraria di acqua dolce maggiore, o semplicemente ha una barca più grande. Vediamo quali sono.