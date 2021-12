Vuoi lavorare in barca? Il momento è ora (ma con i corsi giusti)!

Complice anche la pandemia, la barca è sempre di più percepita come “bene rifugio”, sinonimo di vacanza sicura e rilassante.

Questo spiega il perché ultimamente le società di charter siano letteralmente subissate di richieste di noleggio e vadano alla frenetica ricerca di skipper da inserire nel loro organico; ma anche steward, hostess e cuochi di bordo sono le figure più ricercate. Mai come oggi c’è bisogno di figure professionali (e professionalizzate) per riempire questo “vuoto”.

Figure a cui, sempre di più, sono richieste basi solide e documentate perché a bordo bisogna essere in grado di gestire qualsiasi situazione: per avere un futuro lavorativo nel settore, è necessario frequentare i corsi giusti.

I corsi giusti di Captains & Crew

C’è una realtà che negli anni è in continua crescita, e che ha fatto della serietà e della professionalità i suoi punti di forza: ve ne abbiamo già parlato, si chiama Captains and Crew e gli equipaggi che forma sono molto apprezzati nel settore. La scuola segue un programma serio e articolato, con corsi specifici a seconda del vostro livello di esperienza.

Corsi che, ci ha raccontato chi vi ha partecipato, seguono scrupolosamente quanto dettato dal MIT in termini di sicurezza e protocolli anti-Covid: tutti gli istruttori di Captains & Crew sono vaccinati e non vi capiterà mai di condividere la stessa cabina con un compagno di corso…

I prossimi corsi di Captains & Crew

Tre sono i corsi in programma a breve a cui vi consigliamo di iscrivervi, a seconda del vostro livello di esperienza. L’obiettivo finale? La formazione e selezione di skipper e hostess qualificati che potranno entrare a far parte del team di Captains and Crew con la possibilità, tramite la sinergia della scuola con società di charter in Italia ed all’estero, di essere inseriti nel mercato del lavoro nautico diportistico.

CORSO 1° LIVELLO SKIPPER

Dove: Imbarco Marina di Cannigione

Quando: dal 5 al 20 marzo 2022

Barche: monoscafi a vela / catamarani

Obiettivo: percepire il mare come attività professionale

CORSO 2° LIVELLO SKIPPER

Dove: Imbarco Marina di Cannigione

Quando: dal 17 al 31 marzo 2022

Barche: monoscafi a vela /catamarani

Obiettivo: Professionalizzare il ruolo di comandante

Per i partecipanti ai corsi che volessero proseguire con didattica professionale anglosassone verrà rilasciata idonea certificazione ai fini della percorrenza e della tenuta della guardia.

CORSO PER HOSTESS / STEWARD

Dove: Marina di Cannigione

Quando: dal 17 al 24 marzo 2022

Barche: monoscafi a vela / catamarani

Obiettivo: Professionalizzare il ruolo di Hostess / Steward

Come partecipare ai corsi Captains & Crew

I posti sono limitati e verrà operata una selezione.

I criteri per la selezione dei partecipanti al corso skipper/hostess sarà su base:

Curriculum nautico.

Conoscenza di una lingua straniera

Ordine di arrivo delle mail di conferma.

Per l’ammissione al corso 1° livello è richiesta la patenta nautica. Altri titoli posseduti sono preferenziali.

Per l’ammissione al corso 2° livello è richiesta la patente nautica S.L la conoscenza di una lingua straniera . Altri titoli posseduti sono preferenziali.

Per l’ammissione al corso di hostess è richiesta esperienza in tale campo e la conoscenza di una lingua straniera.

Per partecipare ai prossimi corsi, inviate il vostro CV a: info@corsiperskipper.com, o contattate il numero +39 3498987032, oppure consultate i siti www.corsiperskipper.com e www.corsiperskipper.com/corsoperhostess.

Le testimonianze deegli allievi Captains & Crew

Per saggiare la bontà dei corsi in programma, abbiamo raccolto per voi alcune testimonianze dei partecipanti. “Finalmente un corso all’altezza delle aspettative”, ci ha raccontato Giorgio Arpesani, “due settimane di vero apprendimento, con attenzione alle manovre, alla navigazione, alla sicurezza, il tutto facendo riferimento agli standard internazionali della vera marineria. Una parte del corso è dedicata al primo soccorso e alle dinamiche relazionali, aspetto fondamentale per chi lavora o lavorerà con ospiti a bordo. Non ultimo uno sguardo attento alla normativa e alle responsabilità derivanti dal ruolo dello skipper”.

E ancora: “Nei primi mesi del 2022 affronteremo l’Oceano, altra esperienza che concorre ad aumentare il bagaglio di esperienza da mettere a disposizione dei nostri ospiti”.

Già, perché chi partecipa ai corsi Captains & Crew ha la possibilità di prendere parte a impegnative navigazioni oceaniche che sono la “ciliegina sulla torta” nell’esperienza formativa: ad esempio, a completamento dell’ultimo corso di ottobre, gli allievi trasferiranno tre catamarani da La Rochelle a Olbia.

“Ora faccio parte di un team che opera con elevati standard in maniera unitaria, e questo oltre ad essere un sostegno per noi comandanti, penso sia una garanzia per gli ospiti che ci affidano la loro sicurezza e la loro vacanza, e le compagnie di charter che ci affidano le loro barche. E’ l’inizio di un percorso di lavoro e di formazione che penso ci porterà lontano”.

Molto positiva anche la testimonianza di Ercole Blandino: “Sono un neo armatore di un Bavaria 46, patentato SL da 5 anni, ultimi 3 mesi estivi nel Nord Sardegna, circa 1000 nm in esperienze precedenti, altura, qualche notturna, sempre coadiuvato da skipper professionisti. Cercavo un corso dalla forte impronta professionale, garantito dalla elevata esperienza diretta degli istruttori, sia su monoscafo che catamarano, a vela. Ecco perché questo è, a mio avviso, il corso con la C maiuscola”.

“Sono stati 15 giorni intensi, full immersion e dettati da orari severi, dove oltre alla pratica, ho scoperto il piacere ed il valore aggiunto di sentire i racconti di Ugo, si lui non ti spiega COLREGS, GMDSS, ecc.., te li puoi leggere quando vuoi, ti racconta perché esistono questi regolamenti, che si devi conoscere bene per superare esami, ma è importante che tu capisca perché vanno sempre adottati in mare. Oltre al Comandante Ugo Carsana, in mare da oltre 40 anni, il team di istruttori di Captains and Crew è composto da Ufficiali e Comandanti navi da diporto MCA (Ocean Yacht Master), Istruttori LNI e FIV.

E’ un corso veramente completo di tutti gli aspetti pratici e teorici che un buon Comandante deve essere in grado di garantire, non mi soffermo sul programma che potrete tranquillamente richiedere ”.

