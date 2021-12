Sarà Sorrento, e non più Capri, a ospitare la Tre Golfi Sailing Week (14-21 maggio 2022), la storica kermesse di regate di maggio che apre la stagione velica del Golfo di Napoli e che è considerata un appuntamento imperdibile della vela d’altura. Le previsioni parlano di 150 partecipanti, troppi per la capacità della Marina di Capri, così gli organizzatori hanno optato per l’incantevole penisola sorrentina. Un luogo famoso per la sua bellezza e ospitalità: pensate che è la zona a più alta densità di ristoranti stellati, ne conta ben 10 in una manciata di chilometri ed ha una enorme ricettività alberghiera.

Le novità della Tre Golfi Sailing Week

La “long distance” di 150 miglia e il primo Maxi European Championship

Veniamo al programma della Tre Golfi Sailing Week, che presenta alcune importanti novità. L’ormai classica settimana di maggio che apre la stagione velica del Golfo di Napoli offre infatti gli stessi percorsi, la “long distance” di 150 miglia abbinata alle spettacolari “costiere” e ai “bastoni” nelle bocche di Capri, e lo stesso prestigioso, ambitissimo premio per il vincitore: il Trofeo Rolex.

Le iscrizioni si chiudono il 30 marzo, ma bisogna affrettarsi. Al Maxi European Championship (una prima assoluta, il titolo non è mai stato messo in palio) sono ammessi 25 yacht in totale, divisi tra le varie categorie, e più della metà sono già iscritti.

I maxi yachts saranno ormeggiati nel porto di Marina Piccola di Sorrento, in tutta sicurezza grazie anche alla rilevante profondità del porto.

Tre Golfi e ORC Mediterranean Championship

Non c’è invece nessun limite per chi vuol partecipare alla sola 67esima Regata dei Tre Golfi, aperta anche agli yacht d’epoca e a quelli con due persone d’equipaggio, mentre l’ORC Mediterranean Championship accetta un massimo di 70 partecipanti e sono già una ventina gli iscritti, in rappresentanza di 4 Nazioni.

Tra questi, Beau Geste, TP52 da Hong Kong con Gavin Brady a bordo; ci si aspetta un livello molto alto, visto che queste regate saranno un test finale della preparazione per il Mondiale di Porto Cervo a giugno.

I marina di Piano di Sorrento e di Sant’Agnello ospiteranno le barche partecipanti al Campionato del Mediterraneo ORC, nell’incantevole borgo di pescatori di Piano di Sorrento.

Per iscrivervi e avere informazioni

I Circoli organizzatori, con l’aiuto di IMA e ORC ed il fondamentale contributo della V Zona FIV, si stanno prodigando affinché tutto si svolga alla perfezione, in mare come a terra, dove armatori ed equipaggi avranno una straordinaria accoglienza.

La segreteria organizzativa è a disposizione dei concorrenti anche per aiutarli nella ricerca della migliore sistemazione logistica: info@tregolfisailingweek.com

La Tre Golfi Sailing Week è una regata paperless: iscrizioni e documentazione esclusivamente online dal sito: www.tregolfisailingweek.com

L’evento è organizzato dal Circolo Remo e Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, UVAI, AIVE, e sotto l’egida della FIV

ABBONATI E SOSTIENICI, TI FACCIAMO DUE REGALI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!