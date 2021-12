Vacanze in barca: qualche idea per prenotare subito (risparmiando)

Se sognate di andare in barca già adesso, alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show troverete pane per i vostri denti. Ma soprattutto potrete tramutare il vostro sogno in realtà, ad esempio entrando nello stand di Barcando Charter. Vacanze alle isole Eolie ed Egadi oppure lungo le coste della Costiera Amalfitana, senza dimenticare il magico Cilento. E per i più temerari, a gennaio potete già salpare!

Ecco gli itinerari che ti aspettano

Dalla base salernitana di Barcando Charter potrete partire per un itinerario di sette o quattordici giorni alla scoperta del Cilento. Salpando da Marina d’Arechi, vi fermerete ad Agropoli, perla di questo tratto di costa, e Castellabate, dove inizia il Parco Nazionale del Cilento. L’itinerario prosegue verso Punta Licosa, l’estremità che “chiude” il golfo salernitano, il bellissimo borgo di Acciaroli e Palinuro, dove potete visitare l’incantevole Grotta Azzurra. Ma le proposte sono davvero molte, vi consigliamo di farvi un giro qui per lascavi ispirare e scegliere la destinazione che vi conquista di più. E se prenotate ora per la prossima estate risparmierete parecchio.

E se non vuoi aspettare puoi andarci anche a gennaio!

Non riuscite proprio ad aspettare l’estate per passare una vacanza in barca? Allora sappiate che con Barcando Charter potete prenotare (con un click) e salpare anche a gennaio! Un esempio: partenza di sabato e itinerario della durata di una settimana a bordo di un nuovissimo catamarano Bali 4.8 del 2021, con 5 cabine e 6 bagni che può ospitare fino a 11 ospiti. Questo itinerario prevede la partenza dalla base Barcando Charter di Capo d’Orlando e un itinerario alla scoperta delle Isole Eolie, Stromboli e Panarea. Oppure, per chi vuole restare nelle eolie ma a bordo di un monoscafo, è disponibile un Beneteau Oceanis 45 del 2016 con 4 cabine e 10 cuccette. Date un’occhiata qui e sul sito di Barcando Charter per farvi un’idea della flotta e degli itinerari disponibili.