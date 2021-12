Buon Natale! Ecco 5 idee per fare un regalo alla tua barca!

Oggi è il giorno in cui tradizionalmente i regali si ricevono, ma pensiamo sia un giorno perfetto anche per farsi un regalo da soli, con la scusa di farlo alla propria barca. Qui sotto trovate cinque idee direttamente dallo stand di Indemar alla Milano Yachting Week. Buon Natale e buoni acquisti!

1) La vernice antisdrucciolo “fai-da-te”

KiwiGrip è una vernice acrilica antiscivolo a base d’acqua, resistente agli agenti atmosferici, non tossica e che non contiene solventi. La leggerezza del prodotto e la sua economicità lo rendono una delle scelte più utilizzate dai navigatori.

2) Le luci subacquee OCEANLED per illuminare il mare

In rada, i faretti accesi renderanno la vostra barca riconoscibile in mezzo alle altre e c’è persino chi utilizza colori particolari per attirare, nella notte, i pesci attorno all’imbarcazione e godersi lo spettacolo notturno offerto dal fondo marino o dalle formazioni di plancton. Tutte le luci OceanLED nascono sigillate, garantendo così lunga vita in ambienti corrosivi.

3) Un binocolo affidabile da avere sempre a bordo

È un accessorio quasi imprescindibile a bordo, e il modello che Indemar presenta alla Milano Yachting Week è pensato appositamente per la barca. Eterna Navigator 3 è prodotto da Silva, azienda leader nella produzione di bussole e binocoli. Si tratta di un binocolo completamente impermeabile, galleggiante e dotato di messa a fuoco fissa.

4) Sistema audio potente = divertimento assicurato

I prodotti specifici per la nautica realizzati da Kicker Marine permettono di costruire un sistema audio completo sulla vostra barca. Ricevitori, amplificatori e cavetteria studiati per resistere alle condizioni meteo più aggressive, ma il pezzo forte della produzione di Kicker sono gli altoparlanti e i subwoofer.

5) Tende parasole a scomparsa: perfette per qualsiasi barca!

Le tende parasole a scomparsa SureShade (elettriche e manuali) sono il prodotto ideale per chi vuole avere uno spazio d’ombra a bordo della propria barca. Sono disegnate e studiate su misura per integrarsi alla perfezione su qualsiasi barca!