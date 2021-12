A Natale sogni di “scartare” uno yacht? Qui puoi provarne uno con un click!

Molti scarteranno tra poche ore i regali di Natale, altri probabilmente li hanno già scartati. Ma chi non sogna di “trovare” uno yacht sotto all’albero e coronare il suo sogno? Con pochi click questo sogno può diventare realtà, vi basta infatti visitare la Milano Yachting Week. Un esempio, vuoi provare un Sun Odyssey 490? Lo trovi qui, nello stand di 43° Parallelo!

Uno yacht che unisce modernità e armonia

A bordo di questo yacht di 14,42 metri i progettisti e designer Philippe Briand e Jean-Marc Piaton hanno voluto rispettare la tradizione della gamma Sun Odyssey, che dura da oltre 27 anni, cercando però di innovarla. Gli interni hanno un design sicuramente moderno, ma curato e ricco nei materiali. Per le lavorazioni in legno è possibile scegliere tra due diversi materiali, Teak o Cedro Grigio, a seconda del gusto dell’armatore. Sottocoperta troviamo una cucina a L, un ampio divano con tavolo e tante sedute circolari e tanti armadietti per riporre quello che vi serve. I layout possibili a bordo del Sun Odyssey 490 sono tanti: 2 cabine e 2 bagni, 3 cabine e 2 bagni, 4 cabine e 2/4 bagni o 5 cabine e 3 bagni. Nelle configurazioni a 2 cabine la cabina armatoriale è davvero lussuosa e accogliente, con ottimi volumi e grande luminosità, con diversi armadi e un generoso bagno privato.

Provare questo Sun Odyssey 490 è semplicissimo, basta visitare lo stand di 43° Parallelo alla Milano Yachting Week, cliccare sul prodotto che si intende esplorare e leggere tutte le sue specifiche.