Assicurazione nautica: ecco come proteggerti anche dai danni a terzi

Quando si parla di assicurazione è bene stare attenti e affidarsi sempre ai professionisti. Oggi vi vogliamo presentare un prodotto davvero completo, quello del broker David Assicurazioni. Specializzati in polizze nautiche, gli esperti di David Assicurazioni hanno le soluzioni per proteggere voi (e la vostra barca) da qualsiasi spiacevole inconveniente.

La Kasko della nautica

La barca va protetta a 360°, perché è costantemente esposta a rischi di ogni tipo, dovuti spesso ad agenti esterni come gli eventi atmosferici, non solo quando si naviga, ma anche quando siamo in porto. L’RC Nautica obbligatoria per poter navigare non ci mette al sicuro, perché copre solamente la Responsabilità Civile e quindi i danni procurati a terzi. Per stare tranquilli al 100% occorre quindi stipulare un’altra polizza, come la Polizza Corpi di David Assicurazioni. Si tratta di una copertura assimilabile alla Kasko, che molti sottoscrivono per le automobili, e che copre i danni che potrebbero occorrere in qualsiasi frangente alla barca, non solo quelli procurati.

La polizza che copre tutto, anche lo skipper!

La formula elaborata da David Assicurazioni integra la RC Nautica obbligatoria, e volendo si può personalizzare anche inserendo una polizza infortuni dedicata allo skipper. Si tratta di una nuova proposta del broker, che prevede tre diversi livelli di somma assicurata: 50.000, 100.000 e 150.000 euro. Parimenti, questa polizza prevede tre livelli di copertura per le spese mediche: fino a 1.500, fino a 3.000 e fino a 5.000 euro. I premi per questa opzione partono da un minimo di 100 euro e arrivano ad un massimo di 240 euro per la combinazione Top, ovviamente in aggiunta al premio per l’RC dell’imbarcazione.

Vuoi un preventivo? Ti basta contattare David Assicurazioni

Fatti raccontare direttamente da David Assicurazioni quali sono le opzioni migliori per assicurare la tua barca. Clicca qui e riempi il form per essere ricontattato!