VIDEO Velisti travolti dalla marea finiscono dritti contro un traghetto

In Inghilterra, con la marea, non si scherza. Sbagli di qualche minuto l’orario di uscita o di rientro, e rischi di trovarti in una situazione disastrosa. Proprio come è accaduto a questi due velisti a Poole, nel Dorset, che si sono visti trascinare dalla corrente contro un traghetto di linea.

Video, velisti travolti dalla marea

Panico per la coppia, che si è ritrovata senza possibilità di manovra per la corrente di marea troppo forte. Per fortuna c’era l’esperto equipaggio della Poole Lifeboat Station (la base delle operazioni di ricerca e salvataggio della Royal National Lifeboat Institution a Poole) che ha sfidato le difficili condizioni e la corrente per arrivare a manovrare abbastanza vicino alla barca, in modo tale da collegare un cavo di rimorchio e portare in salvo la barca e i velisti.

Il calcolo delle correnti e delle maree, che in alcuni punti del Regno Unito a luna piena e nuova superano i quattro metri, è piuttosto complesso e richiede precisione…

Se in Mediterraneo il problema è poco sentito, perché il livello dell’acqua varia al massimo di 30-40 cm, quando si naviga tra Bretagna, Inghilterra, Irlanda, Scozia bisogna fare molta attenzione. Una capillare pianificazione degli orari di navigazione, consultando tabelle e atlanti delle maree, anche via software o app, è fondamentale.

