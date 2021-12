Scegliete l’Hanse 508 se cercate una barca da crociera che vi faccia divertire ma anche rilassare, grazie alla facilità con cui si può manovrare questo yacht. La concentrazione dei progettisti non riguarda solo le manovre e le vele, quando si parla di easy sailing il layout generale della coperta è fondamentale.

Spazio modulabile, anche in coperta!

Guardando l’Hanse 508 ci si accorge che il design è stato studiato con molta attenzione ai dettagli, per non sacrificare il comfort alla funzionalità o all’estetica. Questa scelta è evidente già salendo in coperta: c’è molto spazio, che può essere arricchito con diversi optional interessanti, come la piattaforma da bagno idraulica in teak e la postazione bar con lavabo, barbecue e frigorifero. I due tavoli, inoltre, si possono abbattere quando non sono utilizzati, permettendo di ricavare molto spazio abitabile e aree per rilassarsi divertirsi in compagnia. L’area del pozzetto è pensata per essere abitata da tutte le persone a bordo, garantendo ad ognuno la giusta privacy e il giusto spazio. Inoltre qui si trovano tutte le manovre, che insieme alla doppia timoniera permettono di governare con semplicità la barca.

Interni funzionali e spaziosi per sentirsi come a casa

Le aree comuni degli interni sono molto luminose, grazie alle vetrate che lasciano entrare la luce solare in abbondanza. Ma la privacy non manca, tant’è che la cabina armatoriale può contare su un alto livello di insonorizzazione e su un lussuoso bagno privato. La cucina è completamente accessoriata e dispone di doppio frigorifero, fornello e lavastoviglie. A bordo dell’Hanse 508 vi sentirete comodi come a casa, con la possibilità di poter personalizzare e disegnare gli spazi secondo le vostre esigenze, anche durante la navigazione, grazie ai mobili pieghevoli o a scomparsa.