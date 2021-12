Sei ancora in tempo per regalare un iconico TAG Heuer in questo Natale!

TAG Heuer è il marchio che produce orologi svizzeri da oltre 150 anni, e fin dai primissimi anni di attività si è sempre contraddistinta per l’amore verso il mare. È infatti del 1895 il brevetto della prima cassa impermeabile firmato TAG Heuer, una delle primissime. Da quell’anno il marchio non ha più smesso di innovarsi, senza mai dimenticare gli amanti del mare.

Un regalo incredibile e senza tempo

Se siete ancora alla ricerca del regalo perfetto, un regalo davvero importante per una persona altrettanto importante, abbiamo la soluzione per voi. Un amante del mare non potrà che essere contentissimo di ricevere un Aquaracer firmato TAG Heuer a Natale. Perché? Perché è il segnatempo più amato da sub, velisti e surfisti, che negli anni hanno contribuito a renderlo una vera icona. TAG Heuer fa rima con vela e con America’s Cup, fin da quando fu partner di Intrepid negli anni ’60’ e di Oracle nel 2013, in occasione della vittoria di San Francisco. Da anni il marchio è al fianco di eventi e regate come la TAG Heuer VelaCup e la 151 miglia.

Per uno sportivo più “geek” c’è il Connected!

L’Aquaracer è un bellissimo modello senza tempo, che si adatta a qualsiasi occasione ed è perfetto sia quando si fa sport in mare sia quando si frequentano serate eleganti. Ma se il destinatario del vostro regalo è un amante della tecnologia, uno che non può stare senza le ultime novità, allora gradirà sicuramente il TAG Heuer Connected. Cassa in acciaio inossidabile, vetro zaffiro inscalfibile, lunetta in ceramica nera ultraleggera, questo orologio da 45 mm è impermeabile fino a 50 metri e ha un sacco di funzionalità smart. Grazie anche alle app TAG Heuer Smart e Companion è possibile monitorare velocità, andatura, frequenza cardiaca, distanza, percorso e tanti altri parametri!